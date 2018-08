Bonadio va a pedir el desafuero de Cristina

El juez federal Claudio Bonadio presentará un pedido al Senado para solicitar el desafuero a la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien citó como acusada para declarar el próximo 13 de agosto por la causa que se desató a partir del “cuaderno de coimas” del ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno.

La actual senadora por Unidad Ciudadana será la última de la ronda de 18 indagatorias que dispuso el magistrado después de revisar los ocho cuadernos.

Según se conoció, Centeno escribió que en vida de Néstor Kirchner uno de los lugares de destino del dinero recaudado era el departamento de Buenos Aires que ocupa, aún hoy, Cristina.

Como la ex jefa de Estado tiene fueros, si no se presentara a la indagatoria no puede ser llevada a declarar a los tribunales por la fuerza pública si no es previamente desaforada por sus pares del Congreso.

Tampoco se le puede dictar una prisión preventiva ni puede ser allanada su casa.

Bonadio ya había solicitado tiempo atrás el desafuero de Cristina Kirchner por el encubrimiento de la investigación de la AMIA, el cual nunca prosperó.

Fuente: Cadena3