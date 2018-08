Sunchales sufre una ola de intentos de secuestros virtuales

En la jornada de hoy fueron múltiples las versiones que fueron circulando a diferentes horas acerca de la recepción de llamadas por parte de personas que intentaban efectuar algún tipo de modalidad extorsiva, algunas con bastante violencia en el lenguaje utilizado. Esto no fue privativo de nuestra ciudad sino que desde ayer viene viviéndose en la zona, donde Rafaela pareciera ser otro destino elegido para este tipo de accionar.

Hasta el momento, más allá de las denuncias elevadas ante las autoridades policiales, no se conoció a nivel local ninguna entrega de dinero, algo que sí aconteció en la vecina ciudad en donde una familia fue efectivamente engañada y entregaron miles de pesos a supuestos secuestradores.

Ante esta ola de llamados, la recomendación general es la de mantener un fluido contacto con adultos mayores, quienes suelen ser las víctimas preferidas, incluso siendo llamadas bien temprano o en horas de la madrugada a fin de lograr una mayor confusión y aprovecharse de dicha situación. Además, tal como se publica a continuación, desde la superioridad policial emitieron una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar ser víctimas de estas estafas telefónicas.

Audios viralizados

Por otra parte, en horas de la tarde circuló por distintos grupos de WhatsApp un audio en el cual se mencionaba un presunto intento de secuestro de parte de ocupantes de un automóvil color gris. La víctima habría sido un pequeño que terminaba de efectuar su práctica deportiva, quien se negó a creer lo que le habrían manifestado estos desconocidos y por tal motivo, se dirigió con normalidad a su domicilio haciendo caso omiso a la propuesta malintencionada.

Esto se suma a lo antes mencionado, en donde las líneas telefónicas resultaron ser las vías de intento de engaño elegidas por los malvivientes.

Recomendaciones de la URV

Con la finalidad de evitar las estafas o denominados “cuentos del tío” o secuestros virtuales, la Unidad Regional Vº recomienda a la ciudadanía y especialmente a los adultos mayores, tener en cuenta:

– Al recibir llamadas telefónicas procedentes de números privados o anónimos.

– No brinde información personal ni bancaria. Mantenga la calma.

– Instruya a los niños a no brindar información privada ante llamados telefónicos.

– Si recibe un llamado telefónico de personas que dicen ser un familiar y no reconoce la voz corte la comunicación e intente ubicar a ese allegado corroborando de esta manera la veracidad o falsedad de la comunicación.

– Se recuerda que ni la Policía ni los Hospitales anotician de manera telefónica sobre hechos desgraciados o accidentes. Ante un llamado de estas características corrobore con el 911 antes de aportar datos.

– Si recibe un llamado o mensaje de texto afirmando que ha resultado ganador un premio, recuerde que no debe depositar ni pagar dinero alguno hasta asegurarse de la veracidad del mismo.

– Las entidades bancarias y oficiales no solicitan información mediante mensajes de texto o WhatsApp y nunca se presentarán en su domicilio para hacer cambio de moneda extranjera o billetes en circulación por otro tipo de dinero.

– Antes de realizar cualquier operación financiera, consulte a su banco.

– No divulgar a personas desconocidas claves, contraseñas, nombres de usuarios. Ante la duda, consultar con un familiar o allegado.

– Si alguien se apersona en su domicilio en nombre de una entidad o empresa, solicite credencial y datos personales y no permita el ingreso al domicilio hasta estar completamente seguro que pertenezca a la empresa referida. Corrobore con la entidad prestataria.

– Ante el llamado de un presunto negociador corte la comunicación y llame al 911. Evite suministrar dinero u objetos y realizar transacciones adelantadas.

– Comuníquese al 911 o a la Comisaría de Jurisdicción ante cualquier situación que considere irregular.

Fuente: sunchaleshoy