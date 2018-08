El ex subsecretario de Control del Ministerio de Planificación federal Roberto Baratta y otras 10 personas, entre las que se incluyen empresarios de la construcción, fueron detenidos este miércoles a partir de una causa en la que se investigan pagos de coimas a funcionarios públicos durante la administración kirchnerista.

En la causa incluso se citó a indagatoria por orden del juez federal Claudio Bonadio a la ex presidenta Cristina Kirchner para el próximo 13 de agosto en los tribunales de Comodoro Py.

La causa se inició a partir de la declaración testimonial hecha a fines del 2017 de la ex esposa de Oscar Centeno, un chofer asignado a Barata en el Ministerio de Planificación Federal.

Sumado a la información aportada por la mujer, quien reveló que su ex marido había tenido un crecimiento patrimonial injustificado, en la causa figuran documentos elaborados por el propio Centeno, que fueron aportados por periodistas.

Se trata de al menos ocho cuadernos en los que él anotaba dónde retiraba los los bolsos, quiénes pagaban, quiénes lo retiraban, cuándo y dónde, sumado al destino que se le daban a los mismos.

Cristina Kirchner fue citada porque figura que en algunos de los traslados de dinero el destino final de los bolsos era el departamento que la exmandataria tiene en el barrio porteño de Recoleta, en Capital Federal.

Luego de 34 allanamientos dispuestos este miércoles por Bonadio y llevados a cabo por la Policía Federal, fueron detenidos Walter Fagyas, Hugo Larraburu, Jorge Neira, Armando Loson, Carlos Mundin, Rafael Llorens, Javier Lazarte, Claudio Glazman, y Oscar Ferreyra y Javier López Caballero, estos últimos dos de las empresas Electroingenieria e IECSA, respectivamente.

Pero sumado a las detenciones -que no son las únicas sino que hay otras dispuestas por el magistrado que interviene en la causa junto al fiscal Carlos Stornelli- también se ordenó una batería de indagatorias.

La primera indagatoria será este miércoles se le realizará a Centeno, en tanto que el resto de los detenidos serán trasladados a partir de este jueves a los tribunales de Comodoro Py.

La causa está bajo secreto de sumario y los apresados, incomunicados.

Entre los citados para el 7 de agosto próximo están el exministro de Minería Jorge Mayoral, el extitular de la Auditoría General de la Nación y operador judicial Javier Fernández, y el empresario de medios Rudy Ulloa.

Para el 8 de agosto están citados el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli y el ex juez federal Norberto Oyarbide, en tanto que para el día siguiente lo están los empresarios Néstor Otero y Juan Carlos Lasturaing, el ex secretario privado de De Vido José María Olazagasti y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

Para el 10 del mismo mes está convocado a declarar en Comodoro Py el ex ministro Julio De Vido, actualmente detenido en Marcos Paz por otra investigación, y para el 13, Cristina Kirchner.

Fuente: Cadena3 Informe de Fabio Ferrer