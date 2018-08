SKY DEJARÁ DE VOLAR A ROSARIO DESDE EL PRÓXIMO 30 DE SEPTIEMBRE

La aerolínea fue la primera low cost en arribar a Fisherton. Devaluación y una ciudad que no logra despegar como destino turístico, entre las causas.

La compañía aérea chilena Sky Airline fue la primera low cost que desembarcó en Rosario y es ahora la primera en levantar campamento por no haber podido despegar en materia de pasajeros que arribaran a la ciudad. A un año de haber inaugurado tres vuelos semanales,"suspenderá" la ruta. La última vez que estuvo su CEO en la ciudad, dos meses, atrás, criticó, entre otras cuestiones, los costos de las tasas de embarque.

Holger Paulmann,CEO y fundador de Sky, dijo desde el primer momento que sólo con pasajeros yendo a Chile de compras no alcanzaba, que Santiago — "la Miami de Sudamérica"— no iba a durar para siempre. La fuerte devaluación del peso con la última crisis cambiaria no hizo más que confirmar su presunción. La reducción de las barreras para la importación de productos, también se sumó al combo.

Lo cierto es que también durante este tiempo permanecieron solapadamente las críticas a las políticas de desarrollo del turismo para atraer, en este caso, chilenos a Rosario, incluso como alternativa hacia otros destinos como el sur o Cataratas sin llegar a Buenos Aires. Es una apreciación que se les escuchó a otros directivos de compañías aéreas que realizan vuelos internacionales desde la terminal de Fisherton.

"La ecuación es viable y sustentable en el tiempo si vienen pasajeros a Rosario", coinciden cada vez que se los consulta a los directivos de la compañías aéreas internacionales sobre el posicionamiento de Rosario como destino turístico. "Falta promoción hasta en la región, mientras que se insiste con Barcelona cuando hacia Europa no tenemos, ni por ahora tendremos, vuelos", se quejan desde el sector del turismo receptivo.

Las autoridades del aeropuerto Islas Malvinas se reunirán hoy por la mañana con directivos de la compañía para recién después pronunciarse sobre la decisión de Sky. La novedad se conoce en un contexto en que las inversiones, gestión y cantidad de vuelos desde y hacia la aeroestación local se transformaron en uno de los campos de batalla entre Cambiemos y el Frente Progresista. Incluso con fuertes acusaciones.

Lo que viene

Desde la Sky confirmaron ayer a LaCapital que dejarán de volar el 30 de septiembre próximo.

La compañía ya había dado algunas señales de la decisión que se analizaba cuando recortó de tres a dos los vuelos semanales, meses atrás.

Para la aerolínea chilena, los vuelos a Rosario no lograron llegar a un punto de equilibrio en materia de pasajeros que vinieran a la ciudad, mientras que eso sí registraron en las conexiones con Córdoba y Mendoza, destinos en los que continuará operando con normalidad.

La compañía no descartó retomar la ruta a Santiago de Chile "si es que las condiciones" de la demanda de pasajes cierran económicamente. Por lo pronto, dispuso que aquellos que tenían comprados tickets con fecha posterior al 30 de septiembre, podrán adelantar el vuelo o reclamar la devolución del dinero.

Fuente: www.lacapital.com.ar