Melconian: "No hay programa económico ni estabilidad ni crecimiento"

Preocupado por la crisis económica, mal llamada "tormenta", el economista Carlos Melconian disparó: “No, no hay. Lo que hay es un acuerdo con el Fondo. El que pone la plata es el programa. Nunca vi que el Fondo tenga un programa oficial y un programa adverso. Hay una cuestión de bombero. Un programa de crecimiento y estabilidad no puede tener 30 de inflación".

Al aire de radio Mitre, siguió: "Eso no es un programa de estabilidad y crecimiento, este es el bombero que pone la plata y que es la única que te quedaba. Están peleando contra 70 años más su mala praxis. Aún con un poquito de resultados y su producto de la elección de término medio, fijate lo que eran octubre, noviembre y diciembre del año pasado, desde el punto de vista de la autoridad para ir a imponer cosas. Esta mala praxis en materia económica fue siempre acompañada por la idea política de 'si no estoy yo, viene el cuco' y eso es muy costoso en términos de economía. Ahí hay un error de gestión. Es muy difícil. Y sin diseño macro, ahí hay un conflicto”.



Consultado sobre el rediseño de gestión al acceder al FMI y los supuestos súperpoderes al ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, Melconian desafió: “Lo tendrían que decir lo que eran los gestores, que ahora no hablan más (si es que hay un nuevo diseño de gestión). Creo en otra cosa. Creo que Argentina tiene que estar preparándose. Lo peor de todo en términos de la desilusión es para la sociedad argentina. Todo el mundo acá se tiene que poner las pilas, esto no es una cuestión que la arregla Macri solo. Hay que pensar en el monstruo que quedó en el Banco Central, hay que recuperar un diseño macroeconómico. Pero tengo la impresión de que es ya pensar en un programa poselectoral. En lo que viene de acá a las elecciones, el bombero”.



"Me da la impresión que el discurso de ayer es de que está avivado de lo que está pasando”, analizó sobre Macri y su paso por Córdoba.



A su vez, ante la pregunta sobre si siente que el tiempo le dio la razón, analizó: “No, porque esto es un país y el presidente es un amigo de aquellos. Lo primero que voy a recoger en todo eso es la capacidad rectificación, los reflejos y la autocrítica. Lo segundo, las dos cosas que tengo para agregar es que yo no fui el único que dijo eso. Muchos colegas también hablaban de las inconsistencias. A mí me tocó liderar de forma paralela un equipo bien entendido. Y lo que yo representaba o dije siempre fue producto de un equipo donde algunos de los muchachos integrantes están en el gobierno.

Quiero aclarar una vez más: nunca hubo una discusión centrada en shock y gradualismo. Nunca se trató de un tema de velocidad. Shock y gradualismo fue un eufemismo para evitar la discusión. Esto no es una tormenta, esto es una terrible herencia no blanqueada, que puede ser de 70 años o no blanqueada, más un mal asesoramiento, una mala praxis y ahí vino el tema de realismo. Pero no es una cuestión de velocidad. Cuidado con meter la gamba de nuevo porque no es ese el tema”.

