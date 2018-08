LA TRANSFORMACIÓN DE CHARLOTTE CANIGGIA

Charlotte Caniggia se mostró siempre a favor de las cirugías estéticas y nunca ocultó que pasó varias veces por el quirófano a pesar de su corta edad.



"Me hice varios retoques estéticos a los 19 años. Una rinoplastía en la nariz, una cosa muy chiquita porque no tenía ningún complejo, pero quería verme mejor. En los labios me puse relleno de ácido hialurónico, que es una sustancia que te inyectan sin anestesia, sólo te duermen la zona. Con el tiempo el producto se disuelve, no es algo fijo que queda para toda la vida. También me hice una lipo, que es algo que muchas modelos se hacen", detalló la mediática en 2016.



La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia compartió en las redes sociales unas tiernas postales de su infancia y el antes y después es asombroso. Sus seguidores le marcaron el por qué se transformó completamente y destacaron su bellaza de niña.





"Una lástima cómo te operaste"; "Siempre fuiste hermosa como tu madre, no te tendrías que haber ido al cirujano"; fueron algunos de los comentarios que le dejaron en los posteos.

Fuente: www.unosantafe.com.ar