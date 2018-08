Cristina Kirchner, Julio De Vido, Oscar Parrilli y Norberto Oyarbide fueron citados a indagatoria por el escándalo de las coimas

El juez Claudio Bonadio citó a indagatoria a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en la causa que se inició a partir de las sospechas del transporte de bolsos con dinero en autos del Ministerio de Planificación

El juez Claudio Bonadio citó a indagatoria a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en la causa que se inició a partir de las sospechas del transporte de bolsos con dinero en autos del Ministerio de Planificación y por la que hay más de diez personas detenidas, entre ellas el ex funcionario Roberto Baratta y los empresarios Gerardo Ferreyray Javier Sánchez Caballero, entre otros.

El caso comenzó en noviembre del año pasado cuando HH, ex mujer de Oscar Bernardo Centeno, quien fuera chofer de Baratta en el Ministerio de Planificación, reveló que su ex pareja le contó que llevaba y traía bolsos repletos con dinero junto a Baratta y sus colaboradores.

A esa información se le agregó en marzo pasado lo que aportó un periodista del diario La Nación: los cuadernos donde Centeno anotó cada uno de los viajes que hizo. Allí figuraba información sobre con quiénes se encontraban Baratta y sus colaboradores para recibir dinero y a dónde lo llevaban.

Es por eso que en la segunda oleada de imputados Bonadio incluyó a la ex presidenta, ya que en los cuadernos de Centeno hay anotaciones en las que señala que le llevaron bolsos al departamento de la familia Kirchner en la calle Uruguay, en Recoleta, y a la Quinta de Olivos.



También serán indagados el ex ministro Julio De Vido, su secretario, José María Olazagasti, el ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, y el secretario General de la Presidencia y luego jefe de los espías Oscar Parrilli. Todos aparecen nombrados en los cuadernos donde Centeno hizo una bitácora de la corrupción.

Dos exponentes del sistema judicial que reinó durante el kirchnerismo también fueron citados a indagatoria por Bonadio. El ex juez federal Norberto Oyarbide y el integrante de la Auditoría General de la Nación, Javier Fernández, conocido operador judicial, aparecen nombrados en los cuadernos.

Entre los que serán indagados, se encuentran también el empresario kirchnerista Rudy Ulloa, y el dueño de la Terminal de Ómnibus de Retiro, Néstor Otero.

Fuente: Infobae