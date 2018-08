DETUVIERON AL CHOFER DE BARATTA, LA MANO DERECHA DE JULIO DE VIDO

Se trata de Oscar Bernardo Centeno. La sospecha es que circulaba plata desde y hacia el Ministerio de Planificación que conducía Julio De Vido.

El juez Claudio Bonadio ordenó la detención de Oscar Bernardo Centeno, que durante muchos años fue chofer de Roberto Baratta, quien fuera el segundo de Julio De Vido en el ministerio de Planificación durante el kirchnerismo.

Si bien los investigadores judiciales mantienen hermetismo por la detención, hay una sola vinculación conocida entre Centeno y los juzgados federales de Comodoro Py. Existe una causa a cargo de Bonadio, en la que interviene el fiscal Carlos Stornelli, donde Centeno fue señalado como transportador de bolsos llenos de dinero que tenían como destino el ministerio de Planificación.



Infobae había revelado en noviembre pasado que la ex mujer de Centeno, a la que se identificará como H.H, se presentó a declarar espontáneamente ante Bonadio, quien había ordenado la detención de Baratta en la causa en la que se investiga el pago de sobreprecios en la compra de barcos de Gas Natural Licuado (GNL). En marzo de 2018, Baratta fue liberado por decisión de la Cámara Federal porteña que revocó la decisión de Bonadio.

En aquella oportunidad, la mujer había contado que Centeno, en su calidad de chofer, acompañó a Baratta en sus recorridos para recoger y repartir dinero en efectivo en bolsos que eran buscados y dejados en diferentes lugares de la Ciudad de Buenos Aires.

Según el relato de la ex pareja de Centeno, el chofer recibió algunas veces de manos del propio Baratta billetes de dentro de los bolsos en los que llevaban y traían el dinero en los autos oficiales. Gracias a ese dinero, explicó H.H, mejoraron su nivel de vida y pudieron adquirir propiedades.

Centeno figuraba como empleado de Nucleoeléctrica Argentina, que dependía de Planificación, pero trabajaba con el segundo de De Vido. Antes había sido remisero personal de la madre del ex ministro. Cuando terminó el gobierno kirchnerista, tuvo un paso laboral por la municipalidad de Berazategui. Había sido echado del Ejército, es salteño y vive en Olivos.

Cuando declaró ante el juez, la ex pareja de Centeno contó que ella misma había entrado a trabajar a Yacimientos Carboníferos Río Turbio -que durante el kirchnerismo dependía de Planificación- gracias la influencia de Baratta.

A partir de los dichos de la mujer, Bonadio sacó testimonio y denunció por enriquecimiento ilícito a Baratta, Centeno y a la esposa del ex funcionario. Ese caso está avanzando en el juzgado a cargo de Sergio Torres.

En Comodoro Py no descartan que la detención de Centeno ordenada por Bonadio sea la primera de otras más vinculadas con el movimiento de dinero en bolsos relacionado con el ministerio de Planificación que fue denunciado por la ex mujer de Centeno.

