El rechazo al aborto sumó hoy tres votos en el Senado y se consolida su mayoría

Tres senadores se pronunciaron hoy en contra de la legalización del aborto , los radicales Angel Rozas (Chaco) y María Belén Tapia (Santa Cruz) y la peronista Inés Blas (Catamarca), y dejaron así al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados al borde del rechazo en el Senado .





Cuando resta poco más de una semana para el 8 de agosto, fecha prevista para que la interrupción voluntaria del embarazo se discuta en el recinto de la Cámara alta, el rechazo a la iniciativa llega a 35 votos. El apoyo, en tanto, suma 31 voluntades

Si se toma en cuenta que la neuquina Lucila Crexell ya anunció que se abstendrá y que la puntana María Eugenia Catalfamo se ausentaría, con estos tres votos el rechazo tendría asegurado el desempate de la vicepresidenta Gabriela Michetti , militante a la oposición a la legalización del aborto.

El mismo camino siguió la santacruceña Tapia, quien en una extensa gacetilla anunció su rechazo tras consultarlo con referentes de la salud y escuchar las posturas esgrimidas durante las jornadas de debate en la Cámara alta. "Tomé la decisión de votar rechazando completamente este proyecto", afirmó.

Por último, y también con un comunicado de prensa, la catamarqueña Blas rompió el silencio que venía manteniendo ante las consultas periodísticas. "Luego de haber analizado el proyecto en revisión he concluido en no acompañar el mismo por considerar que no se limita a la despenalización del aborto", aseguró la senadora peronista.

