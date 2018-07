Nelson Castro: "Una tormenta puede ser de tal magnitud que arrase con todo"

En esta oportunidad, quien enfrentó las metáforas del presidente Mauricio Macri sobre la "tormenta" que atraviesa el país fue el periodista Nelson Castro, quien le dedicó su editorial de cada mañana en radio Continental.

"¿Cuál es el problema que enfrenta hoy el presidente? Los dos años y medio de gestión", comenzó.



"Si pusiéramos un discurso del presidente de comienzo de gestión, escucharíamos cosas parecidas: cosas que tiene que ver con el futuro y las expectativas que, quien votó a Cambiemos, creyó. Un discurso en pos del cual la gente está haciendo sacrificios importantes con la esperanza de este futuro mejor. Y entonces, apareció el segundo semestre en el 2016, en el 2017 y ahora, en medio de lo que el gobierno llama 'la tormenta'", disparó.



En este sentido, arremetió: "Pero lo que está pasando es que mucha gente está peor. Este es el problema que el presidente de la República no entiende. Él cree que la tormenta desacomodó un poco a la gente y va a salir adelante. Bueno, no. Hay gente que está peor y no sabe si va a resistir esta tormenta, porque puede ser de tal magnitud que arrase con todo, y ese todo es tan enorme que para cuando venga el buen tiempo puede ocurrir que usted se quede sin nada.



El que no pudo (soportar la tormenta), ¿qué hace? El que cerró su comercio, ¿cómo se reincorpora? Esto no está en el discurso ni en su realidad.

El discurso queda vacío. Nos toca decirlo a nosotros, los periodistas, porque no transmite las vivencias de la gente y es muy difícil hoy, a dos años del inicio de su gestión, creerle".

Urgente 24