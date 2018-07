El dulce video de la China Suárez y Magnolia en Ibiza

Benjamín Vicuña se encuentra en España junto a su pareja "China" Suárez y la hija de ambos, Magnolia, debido a que el actor está grabando las escenas de la cuarta temporada de "Vis a Vis".

El viajecito le vino bien a la rubia para descansar y disfrutar como nunca de los increíbles paisajes de la isla ubicada en el sur de España, pero además, de la pequeña Magnolia.

En el video que La China compartió en su cuenta de Instagram, la actriz se muestra bailando con su hija a upa, mientras de fondo, suena el conocido tema Somewhere Over The Rainbow.