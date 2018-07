LA LUZ AUMENTARÁ HASTA UN 30% ESTA SEMANA, LA PRÓXIMA SERÁ EL TURNO DE LA NAFTA

A menos de 72 horas de que Guillermo Dietrich anunciara el aumento en el transporte público, una nueva suba sacude el bolsillo de los argentinos. En este caso, la "noticia" proviene del ministerio de Energía, que encabeza Javier Iguacel, el cual destacó que, a partir del miércoles, habrá un incremento de hasta un 30% en la tarifa de la luz, mientras que para los combustibles será entre un 5 y 8%.

Según se conoció, el incremento en las tarifas de luz entrará en vigencia a partir del miércoles, ya que habrá un nuevo cuadro tarifario para las empresas de distribución eléctrica Edesur y Edenor que operan en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano bonaerense. Es que a partir de 1º de agosto habrá un nuevo esquema.

Asimismo, Iguacel adelantó que la suba alcanzará entre un 25% y 30%, ya que la distribuidoras enfrentarán un incremento del costo de la generación eléctrica por una recomposición, debido a la inflación mayorista, de esto seis meses. Sin embargo, aún no se conoció cuál será el costo del precio mayorista de la energía.

De todas maneras, este anuncio fue tomado por sorpresa por las mismas empresas, ya que esperaban que se replicara lo sucedido durante el año pasado, donde esta variación en los cuadros tarifarios se pospuso hasta finales de año. Incluso, había trascendido que el incremento sería anunciado recién en septiembre.

En tanto, en el caso de los combustibles el aumento será de hasta un 5% para los denominados "básicos", es decir en nafta súper y gasoil, siendo que en lo que va del año se registra una suba del 22%. Mientras que para los "premium" el incremento será del 8%, con lo cual se calcula que el alza se ubica en el 27%.

Esta medida se da en el marco del desabastecimiento de combustible, principalmente de gasoil, que se registró en distintos puntos del país. "Hay signos de desabastecimiento importante en estaciones de bandera, principalmente en el interior del país. Esto se está dando ahora en todas las marcas, porque si bien YPF no tiene problemas de suministro, esas bocas sufren el quiebre de stock porque no dan abasto para satisfacer la migración de ventas de las estaciones de servicio que no tienen producto", afirmó Carlos Gold, presidente de Cecha, la confederación que reúne a establecimientos de todo el país.

Es por este motivo que se espera que la petrolera nacional tenga un papel esencial dentro de esta medida, ya que será la primera en establecer esta determinación, la cual se espera entre en vigencia el miércoles o el jueves de esta semana. Incluso, los denominados estacioneros esperan que con esta suba puedan acceder de manera más sencilla al gasoil.

Vale recordar que estas alzas se suman a las anunciadas el pasado 28 de julio, cuando el titular del ministerio de Transporte confirmó que volverán a aumentar el boleto mínimo de colectivo, que pasaría a 13 pesos y el del tren a 8,75. “Estamos trabajando para que se viaje mejor en el área metropolitana”, indicó Dietrich y agregó: "Recibimos una bomba del tiempo porque era barato viajar, pero también se viajaba muy mal. Teníamos una inequidad entre el área metropolitana y el resto del país".

