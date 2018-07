ESCANDALO: EL PARLAMENTO BRITÁNICO CONFIRMÓ LA OPERACIÓN VÍA FACEBOOK CONTRA CRISTINA EN 2015

La red social Facebook, porpiedad de Mark Zuckerberg, confirmó que realizó una campaña secreta contra Cristina Kirchner en las elecciones 2015.



Se sospecha que se habrían utilizado "tácticas de espionaje" y "guerra informativa". Estas revelaciones aparecieron luego de un trabajo realizado por el Parlamento británico con respecto a la consultora Cambridge Analytica, en una investigación que ya lleva varios meses.



La consultora esta siendo acusada de manipular los datos de al menos 87 millones de usuarios en la red social Facebook. En efecto, la investigación sobre la consultora Cambridge Analytica ya arrojó escandalosos resultados.



Este informe provisional lo presentó el comité y habla particularmente de una intromisión en las elecciones del año 2015 y la titulan en el propio informe como una "campaña anti-kirchner".



Si bien no se brindan demasiados detalles sobre cómo se realizó y quién contrató esta consultora, el detalle indica textualmente que "el comité ha visto evidencia confidencial, el resumen de una reunión de la directiva de la consultora, el 27 mayo 2015, relacionado con una campaña anti- Kirchner en Argentina".



El texto menciona la campaña anti-kirchner, pero no especifican si era contra Cristina Kirchner o contra el candidato de entonces, Daniel Scioli.



De acuerdo con el comité, el documento describe "tácticas de espionaje", "guerra informativa" y "el uso de oficiales jubilados de las agencias de inteligencia y de seguridad de Israel, Reino Unido y Rusia, en apoyo de la misión de injerencia del grupo británico en la Argentina".



Además habla de la utilización de cuentas falsas en Facebook y en Twitter, con el fin de la manipulación de la opinión pública, a través de trolls.



El comité aseguró que Mark Zuckerberg dio información falsa y que no respondió las preguntas que le habían hecho los propios legisladores del Parlamento.



Este veredicto busca que Mark Zuckerberg vuelva al Parlamento británico a responder esas preguntas, e hicieron hincapié en las noticias falsas que circulan en las redes y la proliferación de mensajes que buscan desprestigiar sistemáticamente a diferentes personajes públicos, elementos utilizados en las campañas que se están investigando.



Si bien el Parlamento británico ya había avanzado en lo que tiene que ver con la posibilidad de injerencia de Facebook en Argentina, este informe detalla, en el apartado 219, que hubo una intromisión de agentes de inteligencia y seguridad en las elecciones presidenciales de 2015.

Fuente: www.infonews.com