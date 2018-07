Omar Perotti ya tiene decidido su voto

Omar Perotti ya decidió su voto, no lo quiere adelantar por que piensa especular hasta último momento y se va a subir al carro de los triunfadores.

La estrategia del Senador que habla poco y nada y que siempre va para el lado de la corriente, va a ser especular hasta último momento: Si el voto afirmativo es el que triunfe, se va a subir al carro del si,por el contrario si la negativa es el rechazo al proyecto que viene de Diputados, su voto va a ser por la negativa.

"No pienso adelantar nada, no me van a sacar prenda, yo ya tengo una posición tomada, pero no voy a adelantar nada, tiene que ocurrir algo que por ahora no lo veo posible para que adelante mi opinión, por ahora no pienso decir nada, que junten las firmas que quieran, no voy a adelantar nada", palabras más, palabras menos, esa fue la confección que "El Omar" le hizo a una colaboradora de él, que por estos días recibe llamados de muchos políticos que tienen una u otra posición sobre el aborto.

Otra persona muy cercana a Perotti comentó hace unos días en una reunión de amigos: Omar vota por el no, no sigan dando vuelta, sabe donde vive y quienes son los que ponen plata para sus campañas, no come vidrio, por más que coquetee con el macrismo, no tiene en mente mudarse de Rafaela, por eso se tienen que olvidar que vote afirmativamente"

Pero lo más acertado fue lo que le dijo un Concejal peronista de Rafaela a quién compartió una cena el Sábado pasado en su casa: " Omar volvió de la muerte mil veces, no le tiene miedo a la Iglesia, si sabe un día antes o una semana antes como va a salir la votación, va a votar de acuerdo a quien gane, el otro día me quemó la cabeza en un llamado telefónico y me fue muy claro, mirá que cuando Omar te llama por teléfono tenes que aguantártelo, el tipo es muy pesado, Luis es otra cosa, te llama y ping, pang pung, en tres minutos te corta, pero Omar no, te pregunta, te vuelve a preguntar y por una hora no te suelta, sea la hora que sea. Es fija, vota por quién gane"

“Rafaelinos por la Vida” presentaron firmas al diputado Roberto Mirabella

En la mañana de este lunes se llevó a cabo una reunión en la oficina del legislador Roberto Mirabella en la que Rafaelinos por la Vida le entregaron firmas de ciudadanos para hacerlas llegar al senador nacional Omar Perotti.

Pablo Possetto, para Radio Rafaela, dijo que en las últimas semanas se recolectaron miles de firmas para dar a conocer la cantidad de ciudadanos que están pidiendo la no aprobación del proyecto de la despenalización del aborto.

Afirmó que “con el aborto se abre la puerta a la cultura de la muerte. No se le va a hacer ningún favor a ninguna mujer porque se la va a exponer a situaciones graves tanto físicas como psicológicas. Tenemos que encontrar los puntos de encuentro porque el 9 de agosto vamos a tener que sentarnos, salga lo que salga, para acompañar a la mujer embarazada y al niño por nacer”