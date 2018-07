Las 11 bandas narco que dejarían de tener poder si se aprueba la ley de extinción de dominio

Los jefes narcos pueden estar tras las rejas y lamentar haber sido capturados. Pero en las sombras sus familiares o amigos pueden seguir movilizando millones de dólares, tienen autos, embarcaciones lujosas, aviones y toda esta maquinaria continúa girando por un simple motivo: el Congreso aún no aprobó la ley de extinción de dominio para devolver al Estado los bienes provenientes no solo de la corrupción sino también del narcotráfico.

Al menos 11 grandes bandas de narcos que en los dos últimos años fueron desbaratadas en la Argentina por las fuerzas de seguridad nacional en cooperación con policías provinciales actualmente podrían seguir ampliando su poder a pesar de que sus jefes están procesados o en una celda esperando la condena.

Una vez decomisados, los bienes de los narcos quedan bajo custodia judicial. Se prevé que un juez pueda otorgar al Ministerio de Seguridad esos bienes a fines de preservarlos en estado de uso mientras se sustancia el proceso.



Pero no siempre ocurre ello y en los casos en que una condena demora muchos años, los bienes se pudren en depósitos judiciales o bien son retomados por familiares de los delincuentes y las bandas de narcos siguen empoderándose.



En este contexto, desde el Gobierno creen que una ley de extinción de dominio implicaría un cambio radical de esta situación: supone que el condenado deja de tener propiedad sobre sus bienes con lo cual la red que maneja pierde espacio y poder.

Según un detallado informe del Ministerio de Seguridad, las bandas de narcos detenidos movilizan cientos de millones de dólares más allá de que sus cabecillas se encuentren en prisión.

El proyecto de extinción de dominio fue aprobado en la Cámara de Diputados en junio del 2016, poco después del escándalo que generaron los bolsos con millones de dólares de José López. Su punto más polémico es el que habilita el decomiso antes de una condena penal y esto genera una demora duramente cuestionada en el Senado. La Cámara baja se circunscribió a delitos federales como el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, la trata de personas, el contrabando, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la asociación ilícita, el secuestro extorsivo, la explotación de la prostitución y la pornografía infantil. Y en general se cree que la iniciativa frenada ahora en el Senado solo servirá para casos de corrupción. Pero lo cierto es que la extinción de dominio para los narcos tendría un fuerte efecto práctico en la desarticulación de esas bandas de delincuentes.



"La extinción de dominio es la herramienta más eficaz para sacarles los bienes a los narcos y que no lo puedan utilizar como capital de trabajo. Utilizarlo como capital de trabajo quiere decir que ellos invierten algo, camiones, autos, camionetas. Invierten los bienes para hacer el negocio narcocriminal, entonces sacarle todo eso es generarles un costo muy fuerte", expresó Patricia Bullrich.

A la vez, la ministra de Seguridad detalló: "No solamente los narcos hacen plata para tener plata en sí misma, sino que poseen campos, autos y una gran cantidad de bienes, que ademas las usan para el negocio narcocriminal. Es por ello que sacarle los bienes rápido significaría impedirles muy fuertemente hacer ese negocio narcocriminal. Se les extingue el dominio, lo que quiere decir que no son más de su propiedad, y eso en una acción civil que implica que ellos, los narcos, tienen que demostrar de dónde sacaron la plata y los bienes, si no lo pueden demostrar se les sacan dichos bienes independientemente de cómo salieron en el proceso penal".

En el informe del Ministerio de Seguridad sobre las 11 bandas de narcos y traficantes, se elaboró un detallado listado de los bienes y dinero que mueven estas bandas capturadas, en virtud de cada uno de los siguientes operativos:

1-El Patrón del mal del Norte. Un entramado de tráfico de cocaína, trata de personas, inmigración ilegal de ciudadanos chinos en la frontera Norte, propiedades millonarias, vehículos de alta gama y dinero en efectivo se desbarató hace dos años. Esto funcionaba bajo la atenta mirada de Juan Antonio Aguilera, alias "Juanzuti", líder de una organización narcocriminal que operaba en Salta y que fue desbaratada tras una investigación iniciada en octubre de 2016. En el procedimiento se secuestraron más de $ 50.000 en efectivo, dos camionetas, aparatos de telefónica celular, y documentación de interés para la investigación. La denominada orgainización del "Patrón del Mar del Norte" contaba con más de 25 propiedades, ubicadas en las localidades de Aguas Blancas, Orán y Pichanal, todas en la provincia de Salta y tenía más de 15 vehículos entre su patrimonio.



2-El Quijote. A través de la Gendarmería Nacional, se detuvo a 16 integrantes de la banda, entre ellos a Gustavo Sancho, señalado como el cabecilla o El Quijote. Este empresario bonaerense fue en su momento vinculado al crimen de Candela Rodríguez y su organización traían la droga desde Bolivia o Perú en vuelos clandestinos. Con conexiones en Paraguay, Brasil, Ecuador, Canadá, España y el norte del continente africano, el destino principal de las sustancias era Europa. Tras los allanamientos se decomisaron dos kilos de marihuana, 45 autos de alta gama, 12 motocicletas, una moto de agua, 135 teléfonos celulares y computadoras. Asimismo, se secuestró gran cantidad de dinero: 323.413 dólares, 37.610 euros, 2.312.512 pesos, tres lingotes de oro sólido y joyas, entre otras cosas.



3-Los Nenes Bien. El operativo "Nenes Bien" permitió la desarticulación total de una organización criminal y el secuestro de 26 motos Harley Davidson. En un megaoperativo supervisado por el Ministerio de Seguridadse hicieron 56 allanamientos simultáneos en la provincia de Misiones, Capital Federal y el Gran Buenos Aires.La banda contaba con una logística muy aceitada. Estaba integrada por distintos profesionales, entre despachantes de aduana, contadores, gestores y peritos verificadores de la Policía de Buenos Aires. El modus operandi: adquirían los rodados en el exterior y los ingresaban al país en containers que declaraban otras mercaderías. En total, se incautaron 26 motos "Harley Davidson", dos cuadros de motocicletas, cuños numéricos y alfabéticos, 120.000 dólares, 1.560 euros, documentación vinculada a las motos, autopartes adulteradas, 5 computadoras, 35 celulares, 1.000 cables usb, 4.000 auriculares, 6.000 cargadores de teléfonos, 8 perfumes importados, televisores LED, 23 tablets, 4 armas de fuego y municiones.



4- Operación Mar del Plata. En un operativo que se hizo el año pasado en Mar del Plata se aprehendió a 8 personas y se incautaron 241 vehículos: autos, camiones, motos y cuatriciclos. La denominada Operación Mar del Plata surgió a raíz de investigaciones y requisas realizadas a principios de febrero de 2013. El Ministerio de Seguridad intervino en los 35 allanamientos realizados por la Policía Federal en Mar del Plata y Chascomús y en las provincias de Santa Cruz y Corrientes. Como resultado de dichas intervenciones se detuvo a 8 integrantes de la banda y se secuestraron 205 autos, 27 camiones, 6 motos y 3 cuatriciclos. Además, se incautó una importante suma de dinero en efectivo junto con 12 armas de fuego, 60 gramos de cocaína, 5 plantines de marihuana y 2 balanzas de precisión.



5-La banda de Mendoza. Se desbarató una banda criminal que operaba en Mendoza y tras detener a los 13 integrantes lo que realmente resultó impactante fueron todos los bienes y elementos secuestrados en los distintos allanamientos: 97 vehículos, la mayor parte de ellos de alta gama, 16 motos y dos cuatriciclos; 7.800 dosis de cocaína fraccionadas y listas para la venta por un valor de $7.000.000; más de tres kilos de marihuana valuados en casi $400.000; 10 armas de fuego y tres armas blancas y todo tipo de municiones. El Juzgado Federal de Primera Instancia de San Rafael que conduce Eduardo Ariel Puigdengolas libró 15 órdenes de allanamiento a lo largo de San Rafael, Malargüe, Las Heras, Guaymallén, Chacras de Coria y Godoy Cruz. Además, se secuestraron prendas y uniformes de la Gendarmería Nacional; celulares, balanzas de precisión y $325.000 en billetes de baja denominación producto de la venta de drogas, y títulos de vehículos e inmuebles.



6- Lavado tropical. Múltiples allanamientos por lavado de dinero efectuados en Nordelta lograron desarticular un banda narco que operaba en la villa 1-11-14. "La investigación se dio a raíz de la causa de narcotráfico del año 2014, donde se secuestraron en un puerto de México, dos mil kilos de cocaína líquida, ocultos en dos transformadores", explicó la ministra Bullrich. En el operativo de ayer, denominado "Lavado Tropical", la Policía Federal realizó 12 allanamientos en el complejo Nordelta, en el aeropuerto de San Fernando y en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de una causa por un lavado de dinero millonario proveniente del cartel mexicano de Sinaloa, liderado por Joaquín "El Chapo" Guzmán. En el procedimiento se incautaron ocho inmuebles valuados en cuatro millones de dólares y, además, se secuestraron cuatro vehículos, una aeronave y una embarcación, cuyo valor asciende en 290 mil dólares. Siete personas quedaron identificadas en la causa.



7- Operativo Daytona. Se detectó que muchos de los autos eran robados en el país, y otros, a través de la simulación de mudanzas desde el exterior. Se hacían papeles apócrifos y una red de agencias de Capital y la provincia de Buenos Aires se ocupaban de la venta de los vehículos. Tras una larga investigación y allanamientos se secuestraron 14 motos, un cuatriciclo, 79 autos deportivos y de alta gama y autopartes. Entre los rodados había automóviles marca Audi, Mercedez Benz, Alfa Romeo, Porsche, camionetas Hummer y motos Harley-Davidson. Los efectivos de la División Sustracción Automotores de la Policía Federal efectuaron 30 allanamientos en barrios privados de Tigre y Pilar, y en distintas agencias y viviendas de Tres de Febrero, Marcos Paz, Olivos, Boulogne, Merlo, La Plata y la ciudad de Buenos Aires. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, mientras que la investigación estuvo delegada en el fiscal federal Juan Pedro Zoni. El jefe de la Policía Federal Néstor Roncaglia aseguró que "el valor total de los vehículos secuestrados asciende a unos 100.000.000 de pesos".



8– Narco Fortuna. El líder de una organización de narcos que operaba en Tucumán y Santiago del Estero fue arrestado en la localidad tucumana de Yerba Buena este año en el Operativo "Narco fortuna" desarrollado por la Policía Federal. En el domicilio del líder, ubicado en Yerba Buena, se secuestraron 400.000 pesos y 70.000 dolares. Como consecuencia del operativo también fueron secuestrados cuatro rodados, entre ellos una camioneta Toyota Hilux y un Volkswagen Fox. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado Federal de Santiago del Estero, a cargo de Guillermo Molinari.



9- Morena. A través de la Prefectura Naval se detuvo en la ciudad correntina de Itatí al narco apodado "Morena", hermano de Federico Sebastián Marín, alias "Morenita", un prófugo del operativo Sapucay, efectuado en marzo del 2017, cuando quedó desarticulada una red criminal que involucraba a políticos, narcos y policías. Con una orden librada por el Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger, se allanó el lugar y los efectivos policiales lograron concretar la aprehensión del sospechoso. Además, se secuestró una camioneta 4 x 4, dos embarcaciones, una moto, seis equipos de telefonía móvil, dos computadoras, dinero en efectivo y demás elementos de interés para la causa.

10- Piratas del asfalto. En un megaoperativo en conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad de la Nación, se desarticuló una importante organización criminal dedicada a la piratería del asfalto y al desguace de autos para su posterior comercialización. Fue como resultado de 21 allanamientos en Quilmes, Morón, Tres de Febrero, Lomas de Zamora y la Matanza, donde se detuvo a los siete integrantes y se incautaron gran cantidad de autopartes y armas de fuego. El juez ordenó el inmediato allanamiento de 21 domicilios vinculados con esta banda. El resultado: se detuvo a los siete integrantes de la organización. Además, se logró incautar más de 300 autopartes ilegales, tres escopetas de diferentes calibres, dos revólveres .38 y .32, una pistola 9mm, gran cantidad de munición, patentes y una camioneta con pedido de captura, cuatro camiones en proceso de desguace, 14 teléfonos celulares, más de 110.000 pesos, dos inhibidores de señal y una importante cantidad de documentación probatoria de la actividad ilícita que será de vital importancia para la causa.



11- Los Gitanos. El año pasado se detuvo a los cuatro miembros de una organización criminal de gitanos que operaba en la provincia de Misiones. Fue a través de un procedimiento conjunto de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de Misiones, en el que también decomisaron cocaína lista para su comercialización. A partir de la información que surgió durante la pesquisa se secuestraron 22 automóviles, 8 camionetas, 50 motos y lanchas. Asimismo incautaron también material electrónico y documentación que será esencial para poder profundizar la causa judicial.

Fuente: Infobae