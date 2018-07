Pichetto aseguró que quiere ser candidato a presidente: "Si existe una oportunidad, voy a jugar"

El senador nacional por el peronismo Miguel Pichetto aseguró este domingo que tiene intenciones de ser candidato a presidente en el 2019 por el espacio panperonista que representa. "Si existe una oportunidad, voy a jugar", indicó.

"Hay cuatro o cinco nombres en el espacio federal que son importantes: está Urtubey, está Massa, está Lavagna, está Schiaretti. Y también estoy yo. Soy el que está más decidido de todos ellos", afirmó.

Pichetto consideró que de esos nombres saldría la fórmula del peronismo federal para el próximo año. "Los que más midan, los que mejor estén, son los que van a competir en el espacio electoral", sostuvo.



En una entrevista para el diario Río Negro, el legislador advirtió que tiene intenciones de poder ser uno de los nombres propios que compita en una posible interna del peronismo. "Estoy trabajando, soy un tipo realistas y conozco mis límites, pero si existe una oportunidad voy a jugar", precisó.



Consultado sobre el silencio de Sergio Massa y Florencio Randazzo, quienes no se expresaron públicamente en los últimos meses, el senador señaló que "la política es dar la palabra, hablar, expresar las ideas".

En esa línea, remarcó que "si algo he crecido en la consideración ciudadana es porque yo hablo, voy a los canales, doy la cara y trato de decir cosas medianamente coherentes". De esa forma, dejó abierta la puerta a una virtual candidatura presidencial.

Durante la presentación de su libro en el Senado, el ex jefe de Estado Carlos Menem fue el primero en lanzar la candidatura presidencial de Pichetto y brindarle su apoyo. "Querido amigo y hermano, lo aliento a que no afloje. Yo le digo que si él se lo mete en el alma y en el cuerpo va a llegar a la presidencia de la Nación, no tengo ninguna duda", expresó en mayo de este año.

Pichetto fue candidato a gobernador de Río Negro en el 2015 y perdió por una amplia diferencia contra el actual mandatario Alberto Weretilneck, quien logró su reelección por la Alianza Juntos Somos Río Negro. Con anterioridad perdió en dos oportunidades la elección a gobernador de su provincia. Fue en el 2007 y 2011.

Por otra parte, se refirió a la figura de la ex presidente Cristina Kirchner. "El peronismo federal tiene que tener candidatos. Ella (Cristina Kirchner) va a ser candidata por Unidad Ciudadana, una fuerza de izquierda o de centro izquierda", precisó.

El senador dijo estar convencido de que Cristina volverá a ser candidata a presidente en el 2019 y emitió una dura crítica a los dirigentes del kirchnerismo más duro. "Hay un montón de gente que la rodea que jamás podría ser nada desde su propia acción, solo conciben la política a través de ella porque es la única que les genera un espacio, que tiene un piso, un techo, de 30 puntos", indicó.

"Esos tipos no tienen otro candidato que no sea ella, especialmente toda el ala juvenil de La Cámpora, muchos de ellos que tienen que reelegirse", agregó.

Reformas para la ley del aborto

Miguel Pichetto es uno de los legisladores que adelantó que votará a favor del proyecto de ley que impulsa la legalización del aborto. Además, se convirtió en uno de los senadores más comprometidos con la defensa del proyecto con el fin de que sea aprobado en la Cámara alta.

En la antesala del debate en el Senado, que se llevará a cabo el 8 de agosto, el senador rionegrino anticipó que aceptarán reformas con el fin de lograr que la ley no sea rechazada y pierda estado parlamentario.



"Hay un escenario de paridad. Vamos a aceptar algunas reformas para tratar de consolidar el voto positivo y salvar la ley. Por la vía de la alternativa cordobesa. Objeción de conciencia institucional, de clínicas confesionales, se va a eliminar la pena a los médicos, sacarle la pena es sacarle la presión de las corporaciones médicas, alivianamos la ley. No es lo sustancial eso", explicó.

Pichetto aseguró que "lo sustancial es la despenalización, fijar el plazo", al tiempo que destacó que "la reforma traería una baja de 14 a 12 semanas". "Son tres meses, un tiempo bastante prudencial, no es significativo", indicó. En esa línea, agregó: "Estamos cerca de tener los votos".

El senador peronista se refirió a la posibilidad de que el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados y dijo que en ese caso "volvería mejorado". "Yo creo que no insistirían con el proyecto previo, les permitiría mayor capacidad de negociación este proyecto. Y saldría la ley. Ampliaría la mayoría", explicó.

"La modificación surge frente a la necesidad. Si tenemos una postura irreductible, la ley se cae. La aceptación de las modificaciones tiene que ver con obtener la mayoría", aseguró.

