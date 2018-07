¡¿Quién le robó el corazón?! El actor de “Merlí” loco por una argentina

Carlos Cuevas, protagonista de la serie catalana Merlí, parece estar atraído por la belleza argentina y quedó cautivado por una joven actriz.

Tal como demostró en las redes sociales, el intérprete no deja de regalar likes a Eva de Dominici, una señal que en el mundo de las redes sociales significa mucho.

Meses atrás, el joven actor de 22 años habló para el programa radial Por si las moscas y manifestó su deseo de visitar la Argentina para trabajar.

“Me encantaría viajar a Buenos Aires para hacer teatro. Ahora mismo no me han propuesto nada. Soy un gran fan del cine y teatro argentino. Me vuelve loco. Uno de los sueños de mi vida es hacer teatro en Argentina, siempre lo digo aquí también. Además, Barcelona y Buenos Aires son ciudades hermanas en este sentido, conozco a muchos actores que fueron allí a hacer teatro y compañías argentinas que he visto en Barcelona”, disparó.

¿Vendrá por Eva de Dominici?