Esquelética: Pampita preocupó con una serie de fotos impactantes

Abandonó su programa, no le contesta a sus amigas y no se sabe si está o no de novia con Pico pero lo cierto es que Pampita no aguantó más la presión, armó las valijas y se fue a Miami de vacaciones.

Allí, Pampita aprovechó para encender las redes sociales con su lomazo en microbikini pero lejos de invocar suspiros, recibió muchas críticas por su cuerpo.



Aunque las fotos estallaron de likes, la modelo se mostró mucho más flaca que de costumbre y preocupó a sus seguidores por su extrema delgadez.

Hasta el momento Pampita no salió a comunicar nada pero muchas personas la juzgaron por mostrar una imagen poco saludable que puede afectar a chicas con trastornos alimenticios por querer lograr “el cuerpo perfecto”.