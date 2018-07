Marcelo ALLASINO: "El gran simulador"

El director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro , hace política barata desde su muro de Facebook al tomar el titular de una nota realizada con ironía, en la que desde R24N pedimos que se termine con el escándalo de la obra "Dios" y se cuide el Festival como institución en sí misma







Allasino, que reclama apertura de mente, se comporta como un verdadero retrogrado troglodita, un incompetente total, que ademas estafa a su propia gente por que les miente desde su muro de Facebook, hace una interpretación selectiva y lisa y llanamente subestima a sus propios lectores con mentiras, él sabe, es absolutamente consciente del sentido de la nota, pero prefiere recurrir al engaño para obtener rédito político

Pensar que Allasino no interpretó la nota es "infantil", máxime siendo un funcionario de cultura de la Nación.

Lo que realmente sucede es que Allasino hace política barata, utiliza un titular que fue escrito con ironía para victimizarse y lo que en realidad está haciendo es estafar a la gente mintiendo desde su propio muro de Facebook.

Es inaceptable la actitud de Allasino, le "toma el pelo" e implícitamente trata de estúpidos a sus propios seguidores, por que los induce a que hagan una interpretación equivocada de una nota que en realidad lo que pretendió fue terminar con un tema que le hace muy mal al propio Festival de Teatro de Rafaela.

La nota publicada por R24N intentó terminar con un debate que en nada le hace bien al Festival de Teatro como institución, que solo lo deteriora, se recurrió en un primer momento a la ironía como metodo de llamar la atención , pero en el interior de la misma, se puede advertir perfectamente lo que la nota pretendió llevar como mensaje.

Por un error editorial, la nota, cuyo autor es Carlos ZIMERMAN, fue adjudicada en un primer momento a Daniel Makena, nuestro jefe de Redacción, quien chateo con Allasino en la noche de ayer.

La nota nunca fue "levantada" como dice Allasino, se le agregó !! Rafaelinos al ataque!!, ya que entenedimos que si el mismísimo Allasino no la comprendió, podía llamarse a confusión, pero la nota original nunca fue levantada. En el día de hoy, con el mismo autor, se le cambió el título, cosa que es habitual en nuestro medio, pero la nota original siempre siguió en la web. En el día de hoy, la redacción de R24N decidió retitular la misma por: "Rafaelinos al ataque", entendiendo que el titulo primario no había sido entendido y podría llamar a confusión, lo que es inadmisible que Allasino diga que no lo entendió siendo el una persona de la cultura y funcionario Nacional.

EN EL DÍA DE HOY, ALLASINO DEMOSTRANDO INTOLERANCIA PROCEDIÓ A BLOQUEARME DE SU CUENTA DE FACEBOOK, YA QUE PERSONALMENTE PROCEDÍ A NOTIFICAR A TODAS LAS PERSONAS QUE SE HABÍAN EXPRESADO, COMO FUERON EN REALIDAD LOS HECHOS, POR LÓGICA ALLASINO NO QUIERE QUE SE SEPA LA VERDAD Y ES POR ELLO QUE TUVO LA INACEPTABLE ACTITUD

Allasino les mintió a todos sus seguidores de Facebook, una verdadera vergüenza viniendo de un funcionario Nacional,

Funcionarios como Allasino le hacen muy mal a la clase política tan desgastada en nuestro país, Allasino demuestra una intolerancia que no se condice con su predica habitual. Allasino engaña, miente y estafa.