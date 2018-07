Patricia Bullrich: "No vemos ninguna posibilidad de que haya un problema social en diciembre"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo hoy que al Gobierno "no le preocupa" un eventual estallido social en diciembre próximo a raíz de la situación económica que atraviesa el país ya que consideró que los que "agitan" la calle "son siempre los mismos".

"No vemos ninguna posibilidad de que haya un problema social en diciembre. Lo que estamos viendo es que los que están en la calle son siempre las mismas organizaciones políticas que tienen un interés político", apuntó Bullrich.

En este sentido, la ministra repudió las expresiones "temerarias" de Luis D'Elía, que días atrás pidió que Macri sea "fusilado en la Plaza de Mayo". "Este tipo de cosas son agitadas desde minorías políticas pero no desde la gente", advirtió.

Además, consultada en Radio Mitre por la decisión de Macri de realizar una modificación en cuanto al rol de las Fuerzas Armadas, Bullrich respaldó el anuncio: "Es decisión de nuestro Gobierno que las Fuerzas Armadas puedan ser parte de la democracia y no condenarás toda la vida por algo que sucedió hace 40 años".



La minsitra se mostró "sorprendida" por las críticas del kirchnerismo y apuntó que que "ellos tuvieron a las FFAA en las fronteras con un instrumento jurídico más endebledel que tenemos nosotros".

"La tarea que ha planteado el presidente es la de un apoyo logístico en la frontera norte. A veces se discute por discutir y por llevarnos la contra", remarcó.

Por otro lado, destacó la importancia para su cartera de que el Senado apruebe la ley de extinción de dominio en la lucha contra el narcotráfico.

"Cuando hacemos decomisos, secuestros, capturamos bandas, encontramos camiones, armas, barcos, motos y todo tipo de instrumentos que son el capital de trabajo de los narcotraficantes, que les sirve para desarrollar el crimen. Lograr que esos bienes se saquen de manera inmediata es fundamental para dificultades el traslado y el acopio, para luego generar la comercialización de la droga", aseguró la funcionaria.

Fuente: Infobae