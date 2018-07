El periodista trucho de Casa Rosada es parte de una familia de espías que viene desde 1810

"Las invasiones inglesas pusieron de manifiesto que España estaba muy debilitada y no podía abastecer ni defender a sus colonias por la invasión de Napoleón. Esto envalentonó a los criollos y el 25 de mayo de 1810 se formó la Primera Junta presidida por Cornelio Saavedra, que puso fin al Virreinato del Rio de la Plata. Pero no todo era algarabía, ya que durante el proceso se camufló en el Cabildo un tal Saturnino Illescas, tataratatarabuelo de Juan Manuel Illescas, el supuesto periodista que esta semana quedó al descubierto luego de intentar cubrir el G-20 y no pasar el control que impone la seguridad global", nos cuenta Emiliano Moreno, tataratataranieto de Mariano Moreno, el revolucionario secretario de la Primera Junta. "Por suerte salió a la luz".

“El sacerdote que está sentado junto a los integrantes de la Primera Junta se acreditó con nombre falso. En realidad se trata de Saturnino Illescas, disfrazado para la ocasión, quien les hizo firmar todos los papeles al revés y generó la primera crisis de gobierno”.

"Esta investigación la llevo a cabo hace años en el más absoluto secreto", continúa Emiliano Moreno, orgulloso de desenmascarar a la 5ª generación de Illescas. "Una manga de delincuentes que lograron mezclarse con el poder. Empezaron con Saturnino en 1810, siguieron con Robustiano Illescas en los años 20 mientras el país definía las dos tendencias políticas que marcarían nuestra historia: los unitarios y los federales. Dado que Robustiano cruzaba información para ambos bandos, se desencadenó una larga guerra civil, hasta que en 1829 Juan Manuel de Rosas asumió la gobernación de Buenos Aires con una enorme influencia sobre el país. Robustiano -quien trabajaba de manera encubierta para tres países europeos al mismo tiempo- lo alentó a perseguir a sus opositores y a censurar a la prensa. Aunque antes de la caída de Rosas en 1852, dejó acreditado a su sobrino Liberio illescas" ¿Tantos illescas en la historia argentina y nadie los conocía? Increíble. Pero no termina acá.

“Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rozas y López de Osornio, más conocido como El Restaurador, manejó con mano dura el país durante casi tres décadas, secundado por Robustiano Illescas, un falso empresario de la época que oficiaba de triple agente”.

"Claro que no termina acá", afirma el tataratataranieto de Mariano Moreno. "Urquiza derrotó al Restaurador en Caseros y sancionó la Constitución Nacional de 1853 en el Congreso en Santa Fe. Aunque ya no estaba Rosas, la clase alta porteña encabezada por Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina dieron un golpe de estado dividiendo al país nuevamente". Palabras más, palabras menos, es lo que cuentan los libros de historia, por eso nos interesa entender cuál fue el rol de Liberio Illescas en todo esto. "Lo de siempre. Traicionó a Rosas, a Urquiza, no tuvo reparos en seguir a Mitre cuando tomó el poder y, se acomodó cuando Domingo F. Sarmiento alcanzó la presidencia". No deja de sorprendernos el relato, pero preferimos dejarnos llevar para entender el lado B de esta parte de la historia jamás contada.

“Hay que eliminar a todos esos indios que están frenando el progreso del país”, le repitió hasta el cansancio Guibert Illescas a Julio A. Roca. “Fue el más ladino de los Illescas, ya que terminó traicionando a los de su propia raza”, afirma el historiador Moreno.

En 1880 asume el general Julio A. Roca. "Esta fue la primera vez que los Illescas la pasaron mal. Resulta que Liberio falleció relativamente joven y no tenía descendencia, aunque el destino siempre tiene una jugada preparada. Ahí entró en escena el hijo extramatrimonial que tuvo con una nativa. "Lo delataba su nombre indígena, Nahuel. Eso no le impidió cambiarlo por Guibert y adoptar el apellido paterno. Sus jóvenes 20 años y su aspecto anglosajón le permitieron llevar adelante La Campaña al Desierto, una de las más feroces matanzas de la historia argentina". Intrigados, insistimos por saber cuál fue el rol de Guibert. Moreno fue tajante "Un espía del imperio británico para ubicar sus bancos, frigoríficos, ferrocarriles y que crezca nuestra deuda externa". Tremendos estos illescas. Uno peor que otro.

“El día que asumió Perón, Guibert Illescas lo rodeó de extras así el General sentía que los poderosos lo querían. En paralelo ya estaba armando el golpe que lo derrocaría. Una verdadera basura”, remata el historiador oficial de esta familia que supo arraigarse al poder.

Sin lugar a duda, Guibert fue el cerebro de este clan. No sólo vivió hasta los 95 años, estuvo en el entramado de los gobiernos radicales de Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear, de la crisis del '30, de la llegada de Perón al poder en 1946, sino fue uno de los artífices del Bombardeo a Plaza de Mayo en manos de la Revolución Libertadora de 1955. El más longevo de los illescas estaba en funciones en 1958 cuando asumió Arturo Frondizi y no tuvo el menor escrúpulo en dejar a su nieto, Jacinto Díaz Illescas, no sin antes decirle al oído "Nunca te olvides que los gobiernos pasan y los illescas quedamos. No dudes a la hora de traicionar a quien sea". El sólo hecho de pensar que este país cobijó a seres tan nefastos, nos produce arcadas. Pero no sé de qué nos sorprendemos, tampoco salimos de un repollo.

La política socio laboral, petrolera y educativa de Frondizi generó numerosas huelgas y manifestaciones, así como terribles atentados en los que murieron civiles y militares. “Este caos estuvo fogoneado por Jacinto Díaz Illescas” asegura Moreno.

Por pedido expreso de su abuelo, Jacinto Díaz Illescas comenzó con perfil muy bajo en Casa Rosada, aunque desde el primer día Jacinto tuvo claro que la Justicia es el fiel reflejo de la podredumbre de este sistema, entonces utilizó las fisuras del sistema judicial en contra de Frondizi, luego de Arturo Illia, logró que Onganía llegara a Presidente de facto con el apoyo del FMI, quien vio en este joven ambicioso al ideólogo natural de la persecución del peronismo, el comunismo y las guerrillas. "Jacinto se las ingenió para que en Marzo de 1973 Héctor Cámpora fuera elegido presidente interino y se lograra el ansiado retorno de Perón". Si existió una familia vendida al mejor postor, esos fueron los Illescas.

“La casa está en orden” la frase pronunciada ante una multitud desde el balcón de la Casa Rosada en Semana Santa de 1987, pasó a ser uno de los íconos de la democracia. “El fallido golpe en manos de Aldo Rico, fue financiado por Jacinto Díaz Illescas”.

La muerte del General en 1974 y la asunción de Isabelita junto a López Rega tuvieron su fin con la sangrienta dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. Durante todos esos años Jacinto Díaz Illescas se movió como pez en el agua, incluso con la llegada de Raúl Alfonsín, quien lo trató con respeto mientras éste financiaba a Saúl Ubaldini para que hiciera los 13 paros generales que lo obligaron a ponerse de rodillas frente a Carlos Menem. Cuenta la leyenda que el día que asumió el riojano quiso conocerlo, pero el vivo de Jacinto nunca se hizo presente, alegando pulmonía, y en su lugar envió a su nieta, una morocha despampanante llamada Raissa Habib Illescas. En su lecho de muerte reconocería que "los turcos son calentones por naturaleza. Apenas la viera a Josefina -a quien logramos rebautizar como Raissa en tiempo récord- se le cruzarían los ojos y lo último que haría sería preguntar por su nombre". Otro Illescas en el poder.

“Raissa, la nieta de Francisco Díaz Illescas, rajaba la tierra. Por culpa de ella, Zulema Yoma dejó la Quinta de Olivos por la fuerza. El Turco apenas la vio se encandiló e hizo todo lo que ella le dictaba”. Otro de los datos maravillosos del tataranieto de Moreno.

Lo que sigue es historia conocida. Raissa privatizó trenes, petroleras, telefónicas, el correo, la luz, el gas, el agua, la línea aérea de bandera, lo puso a Bernardo Neustadt como vocero los martes a la noche con Tiempo Nuevo, lo hizo perder a Duhalde, lo subió al helicóptero a De la Rúa, mareó a todo el país con los 5 presidentes así Duhalde asumía el poder y, cuando el establishment pidió que se fuera, se encargó de poner a un desconocido con el 22% de los votos. El tataratataranieto de Moreno cambia el tono de voz al referirse a Néstor Kirchner. "Su paranoia lo hizo revisar todo lo sucedido desde 1810 y cuando estaba a punto de descubrir la historia jamás contada, la familia Illescas se llamó a retiro. Del 2003 al 2015 no se supo nada más de ellos hasta que, en un descuido, Jorge Capitanich firmó la acreditación de Juan Manuel Illescas, quien se camufló en Casa Rosada como corresponsal de un medio entrerriano hasta el episodio sucedido esta semana, cuando quiso acreditarse en la cumbre de Ministros de Economía del el G-20 y fue detenido". Al Capone cayó por no pagar impuestos. Juan Manuel por hurto de ganado. Así de impresentables somos.

Cuando el presidente Macri recibió el documento no podía creer cómo este cronista al que jamás registró formaba parte de una de las familias más poderosas de los últimos 200 años. Un clan que logró perpetuarse en el poder y cayó casi por casualidad.

Mauricio Macri leyó detenidamente el documento clasificado del FBI titulado "Illescas: una historia digna de un país bananero". Los que conocen la serenidad que mantiene el ingeniero aún en momentos difíciles como los que vive el país cuentan que preguntó cuál era el plan que se había trazado este sujeto. "Su objetivo era derrocar al kirchnerismo para nos transformáramos en Venezuela, poner una unidad básica peronista en el Vaticano, que la economía no arranque así el FMI lograba un nuevo acuerdo para tenernos agarrados de los huevos y que Tinelli termine siendo elegido el próximo presidente". Macri miró por la ventana, respiró profundo y reflexionó en voz alta: "¿Marcelo Presidente? Pero si ya casi estamos en agosto y no pudo lograr que empiece el Bailando. En fin".

