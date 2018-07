Son 232 los casos de triquinosis en Canals

Se investiga a un comerciante por la venta de carne porcina proveniente de faena ilegal. Recomiendan verificar la rotulación de los productos derivados del cerdo y no comer choripanes en puestos no habilitados.

Continúa la preocupación en el sur provincial por un brote importante de triquinosis, iniciado en la localidad de Canals. La enfermedad es causada por el consumo de carne de cerdo infectado con lavas del parásito Trichinella, generalmente por haber sido criado sin medidas higiénico sanitarias.

El Programa de Zoonosis, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia, confirmó que ya son 232 los casos de triquinosis registrados. Los síntomas de la patología son fiebre, edema facial, mialgias, conjuntivitis y diarrea. No ha habido casos de gravedad y no hay internados. La secretaria de Salud de Canals, Cecilia Rossi, aseguró que en el hospital cuentan con los medicamentos suficientes para tratar la enfermedad.

Desde el Senasa se informó que se investigan varios establecimientos no registrados pero aún no se detectó el origen del problema. El jefe de Fiscalización del ministerio de Agricultura, Mariano Heavy, confirmó que un comerciante de Canals es investigado por la venta de carne porcina que no provenía de frigorífico sino de faena ilegal. Se inició un sumario administrativo por lo que es considerado “una contravención”.

Según los datos del Ministerio, la mayoría de los enfermos (169) se concentran en Canals, pero también se registraron pacientes en Río Cuarto (5), Pueblo Italiano (10), La Cesira (4), Marull (4), Viamonte (22), Alejo Ledesma (5), Benjamín Gould (3), Colonia Bremen (4), ciudad de Córdoba (1) y Venado Tuerto (Santa Fe).



De acuerdo a los medios de la región, los datos del ministerio son parciales, en Colonia Bremen habría más de 20 personas con síntomas de la enfermedad que compraron embutidos en Canals. En Río Cuarto se detectaron además otros tres casos de triquinosis, que estarían relacionadas a otro brote, de la provincia de San Luis.

La epidemióloga Laura López, del ministerio de Salud de la Provincia, aseguró que se investiga caso por caso, para establecer dónde compraron los alimentos los pacientes y verificar la situación en conjunto con las áreas de control.

Las investigaciones y acciones son llevadas a cabo por Zoonosis, la Dirección General de Fiscalización y Control del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia; el SENASA; Bromatología y la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Canals.

Se realizaron varios operativos de decomiso, interdicciones de animales y retiros de alimentos de góndola, entre otras acciones, para evitar otros focos infecciosos. En Monte Maíz, por ejemplo, se detectó carne sin rotulación en tres carnicerías.

El origen del brote de triquinosis y la posible existencia de un delito, por la intoxicación masiva, es investigado por el fiscal Daniel Vaudagna, de La Carlota.

López dijo que no se descarta que sigan surgiendo casos porque el tiempo de incubación, desde que se consume el alimento, hasta la aparición de la enfermedad puede ser hasta de 45 días. Insistió en la necesidad de que, ante cualquier síntoma, las personas se dirijan a los centros de salud.

Se recomendó a la población extremar los cuidados a la hora de comprar carnes de cerdo y derivados. Verificar de dónde provienen y, por ejemplo, no consumir choripanes de puestos no habilitados.

