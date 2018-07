Meses calientes en un país caliente­

Luego de las acusaciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en las que aseguró que hay movimientos políticos y sociales que imaginan un escenario de conflicto en las calles para fin de año, el triunviro de la CGT, Juan Carlos Schmid, salió al cruce de la funcionaria y defendió a "los compañeros que luchan día a día en el campo de la economía popular''.­

Consultada sobre quién o quienes estarían detrás de un eventual estallido social para diciembre -un mes siempre caliente en la Argentina- Bullrich mencionó a Hebe de Bonafini, al líder camionero Hugo Moyano, a la agrupación kirchnerista La Cámpora y al amigo del papa Francisco, Juan Grabois, cabeza de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), entre otros.­

"Se está montando una hipótesis de conflicto para diciembre. Si bien atravesamos una situación difícil -reconoció la ministra- esperaban que la situación económica estallara''. Y se preguntó: ¿Qué hace Grabois todos los días en la calle? ¿Cómo hacen para estar todos los días en la calle? ¿De qué trabajan?, inquirió la funcionaria.­

Schimd, partidario de la inclusión en la CGT de los movimientos sociales y piqueteros, recogió el guante y cuestionó a la ministra por las redes sociales.­

"Las acusaciones que @PatoBullrich formula sobre @JuanGrabois y los compañeros de la economía popular, como también la embestida al gremio de camioneros y a Hugo Moyano constituyen una amenaza y desnudan rasgos autoritarios de la @CasaRosada'', escribió el portuario en su cuenta de Twitter.­

No es casual el apoyo de Schmid a Grabois como tampoco lo es la embestida oficial a los piqueteros por parte de Bullrich. Desde principios de año, quedó sellada la alianza entre el moyanismo y los movimientos populares para darse mutuo apoyo en las calles y coordinar la lucha para combatir lo que ellos llaman ``un gobierno que gobierna para ricos''.­

A eso, precisamente apunta Bullrich. A desmontar hipótesis de conflicto en las calles. En esta Argentina que -irónicamente- muchos dicen que existe de milagro, vivimos todo en blanco o negro, no hay lugar para los grises. La grieta se agiganta en cada tema: reforma laboral, previsional, aborto, Fuerzas Armadas, pobreza, tarifas... ``Desprecian a los pobres'', cuestionó el triunviro Schmid. ``No queremos más violencia'', enarbola el Gobierno. Lo cierto es que nos esperan meses ásperos en todo sentido a las puertas de un 2019 electoral en donde unos y otros deberán cuidar no sólo las formas sino también sus bocas para no agrandar aun más la brecha.­

