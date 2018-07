EL MENSAJE DE CAROLINA PÍPARO TRAS LA MUERTE DEL HOMBRE QUE LA MARCÓ EN LA SALIDERA

Pasaron cinco años desde que Carolina Píparo sufrió un trágico robo en el que los delincuentes le efectuaron un disparo a su panza que acabó con la muerte del bebé que la mujer llevaba en su vientre.

Este viernes, el hombre que la marcó en el banco, Miguel Ángel “Pimienta” Silva, falleció después de recibir la excarcelación extraordinaria producto de haber sufrido un ACV hace dos semanas.

Y después de enterarse de la noticia, Píparo escribió un mensaje en Twitter en el que expresó: “Leí esta noticia y me pareció triste, mataron a Isidro, sufrimos tanto, me arruinó la vida, se la arruinó él mismo. El crimen no debería ser el camino de nadie. Siempre hay una alternativa para no dañar. No odio ni tengo expresiones de odio, las repudio siempre”.

Fuente: www.diariopopular.com.ar