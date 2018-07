Marsico: "Una ordenanza que asegure la realización del FTR todos los años"

El Concejal Lisandro Mársico había presentado ya el año pasado, un proyecto de ordenanza que pretendía establecer que el Festival de Teatro de Rafaela tenga una partida todos los años. Después de que algunas personalidades del ambiente artístico manifestaran su disconformidad al respecto, la misma volvió al recinto para seguir su tratamiento en comisión.

En diálogo con el Edil, expresó lo siguiente; Propuse un proyecto de ordenanza para que el Festival del Teatro se sostuviera en el tiempo y ese programa quede instalado e instaurado a través de esta normativa. Escuchando a los distintos representantes de las artes escénicas en Rafaela, pudimos observar que había diferentes opiniones, miradas, de como encararlo respecto a la duración, participación de las obras locales. Lo más importante, quien debía designar al Director artístico, si la Municipalidad, o darle participación a todas las expresiones teatrales de la ciudad. Producto de todo esto, de manifestaciones realizadas y enviadas al Concejo Municipal, observando todas estas desigualdades, se nos hizo más complicado avanzar con este proyecto.

A toda esta diversidad hay que sumarle el problema que se dio este año con la obra "Dios", prosiguió, ahora habrá que ver que clases de modificaciones y controles se llevarán adelante, para que estas cosas no sigan ocurriendo en el futuro. Concretamente esta ordenanza, tiene como fin que este programa municipal que hoy tiene un presupuesto, si el día de mañana no se llevara a cabo el Festival, no habrá como sostenerlo más allá de una presión social por toda la llegada que este tiene. Pero no hay un instrumento que lo asegure como si lo sería esta norma. Esa era la intención en su momento, que se asegure la realización del mismo una vez por año, sino siempre dependerá del Ejecutivo; en cambio con un ordenamiento se le dará fuerza de ley, por lo que habría que derogarlo o modificarlo en caso de que este no se realice. En cambio con la ordenanza se tendrá asegurado tanto el Festival como el presupuesto, porque ésta así lo permitirá. Ahora, el dinero viene mayormente del Municipio, aporta también la Provincia y la Nación. Pero por estas diferencias existentes que hay el proyecto, es que aún se encuentra en comisión, concluyó Marsico.