Viotti dice que Castellano despilfarra la plata de los Rafaelinos

Dice el Concejal Radical que el Intendente no está acostumbrado a que se le hagan pregunta y que por ello está incomodo. Lo trató de despilfarrador de los dineros de la gente







Dice el Concejal Radical que el Intendente no está acostumbrado a que se le hagan pregunta y que por ello está incomodo. Lo trató de despilfarrador de los dineros de la gente

El concejal del bloque Cambiemos, Leonardo Viotti habló con La Mañana de ADN sobre la reunión que mantuvieron los concejales locales con la Secretaria de estado de la energía de la provincia de Santa Fe, Verónica Geese.

A la hora de hablar del alumbrado público Viotti admitió que, "me parece un poco desproporcional", el hecho de que Rafaela pague en concepto de Alumbrado público 63 millones mientras que Santa Fe desembolsa 100 millones.

"Tengo información, estuve hablando con profesionales quienes me aseguran que los 63 millones es un número muy grande" sostuvo el edil.

Aunque el concejal no sólo se refirió a este tema, sino que también habló del gasto estructural de la empresa, como por ejemplo los sueldos de los directivo, "aquellos cargos políticos" explicó viotti y que según la secretaria Geese son "menores al del gobernador".

Viotti: "hay quienes sostienen que un sueldo bruto de los directores está cerca de los 400 mil pesos"

"Ojala la provincia y el municipio se hubiesen puesto tan de acuerdo en otros temas como en este de la EPE. Como por ej. seguridad, hubo más de 600 agentes recibidos y no sabemos cuantos van a llegar a la ciudad, no sabemos cual es plan de seguridad en muchos aspectos. No sabemos cuando se va a terminar el hospital o cuando va a llegar el acueducto, un montón de cosas importantes para la ciudad y el vecino sigue esperando".

El concejal solicitó que "la información sea clara, hay un montón de cosas raras que tendremos que ir preguntando. No están acostumbrado a que les hagan preguntas y eso los pone incómodos" sentenció.