Luisito el fusilador

Hay una larga tradición en usar mal los términos o palabras con las que se pueden designar cosas, hechos o actitudes. Los afectados rápidamente salen a poner los peores calificativos a los que los ofendieron, mientras que estos últimos tratan de matizar la gravedad de sus dichos o acciones con ciertas elecciones léxicas que suavizan lo ocurrido.

Así como cualquier ofensa se ha convertido en fascismo, hay otras que lo rozan pero se los trata como simples exabruptos. Aunque las palabras que Luis D’Elía fue capaz de dirigirle al presidente pudieran ser tomadas como de quien vienen (un delirante, conspiranoico de limitadas facultades cognitivas), hay quienes comparten su cosmovisión y son capaces de tomárselas como una verdadera voluntad de acción.

Claramente el dirigente piquetero está dolido por la banquina partidaria a la que lo han arrojado los vaivenes e indecisiones de la conducción kirchnerista. Dentro de un espacio político resistido por la población, él sería uno de sus más distinguidos piantavotos.

En una entrevista con el periodista Santiago Cúneo (uno de esos personajes del ultranacionalismo que emergió por el “exceso” de liberalismo del gobierno) se pudo explayar libremente y afirmó que “a Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo delante de todo el pueblo”. Sonetos de paz para una Argentina convulsionada, dijo nadie nunca.

Así como si él pudiese siquiera soñar con estampar su cara en un billete, defendió su pedido bajo el argumento de que San Martín y Belgrano fusilaron traidores en medio de la gesta independentista, por aquello de que el fin justifica los medios. Es lo mismo que le aplauden a dictaduras amigas que dicen defender derechos sociales, aunque menosprecien los civiles y políticos.

Sin embargo, y aunque él esta vez no lo hizo, es habitual que la esquizofrenia del peronismo de izquierda que comparte con sus compañeros de trinchera los haga llorar por la represión contra el alzamiento del General Valle contra la Revolución Libertadora, nombrada desde allí y para siempre como “la fusiladora”.

Ojalá todos pudiésemos tener esa facilidad de doble vara para llorar y victimizarnos cuando estamos de un lado, o para pedir que corra sangre cuando se estamos del otro. Sería mucho más fácil sobrellevar las contradicciones con las que nos encontramos cuando tratamos de entender la complejidad de la vida.

Afortunadamente, el estado liberal de derecho garantiza el ejercicio de la ciudadanía de manera que, aunque se expresen esas barbaridades, los poderes hagan el contrapeso adecuado para que no prosperen esas oscuras intenciones. Si fuese tan fácil repartir plomo al que piensa distinto o el que es un delincuente, varias figuras del kirchnerismo ya no podrían reproducir esas afirmaciones en los medios.

Personajes como D’Elía existen en todos los grupos y extremos de la sociedad, en nichos más o menos grandes que, a fin de cuentas, no dejan de ser espacios reducidos. Son los que más favorecen el estado de confusión y desorganización del sistema partidario, que no logra generar identidades sólidas que luego se puedan traducir en votos.

Aunque los dichos del dirigente de MILES (un partido en el que quedaron bastante pocos tras el alejamiento de Boudou, Esteche y Mariotto) no se correspondan con un estado democrático, todos saben que el poder de fuego de ese fusilador es nulo. Así que aunque hagan la mímica, al gobierno no le preocupa. Especialmente porque le permiten mantener cerca a los que se empiezan a olvidar cómo era cuando conducían los que ya no están.

