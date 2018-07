Macri bancó a Albino

Desde Sudáfrica, donde participa como invitado en la cumbre de los Brics, el presidente Mauricio Macri respaldó al médico Abel Albino luego del rechazo generalizado que causaron sus declaraciones en el Senado sobre la efectividad del preservativo. “Es una persona reconocida no solo nacional sino internacionalmente y trabaja realmente muy bien”, dijo el presidente sobre el titular de Conin, una fundación que mantiene convenios millonarios con el Gobierno nacional y varias provincias. En un intento de minimizar la gravedad de sus afirmaciones, Macri sostuvo que “Albino es un batallador de hace muchos años” y hay que “apostar a eso y dejar de lado opiniones de otros campos que son opiniones de él”. No es lo que piensa su ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, quien más temprano había calificado los dichos de Albino como “disparates y barbaridades realmente temerarias” que “resultan peligrosas viniendo de quien vienen, porque es un pediatra prestigioso por su trabajo en cuanto a la desnutrición infantil”.

Consultado en una entrevista radial sobre las declaraciones de Albino, quien afirmó que “el profiláctico no protege de nada porque el virus del sida atraviesa la porcelana”, Macri defendió el trabajo que el médico realiza con su fundación para luchar contra la desnutrición infantil, en un intento de evitar la polémica. “Desde su fundación trabaja con el Estado nacional creando centros de inclusión infantil. Los centros de primera infancia son prioridad para mí porque creo que estas cosas que pasan de injusticia social comienzan desde el nacimiento del chico. Esos años de no estimulación, de no chequeos médicos, de no trabajo pedagógico hacen que los chicos ya entren al colegio sin tener la igualdad de oportunidades que todo el mundo quiere”, señaló.

“No lo escuché, pero vi que tuvo muchas críticas. No sé desde qué lugar se paró para decir las cosas”, comentó Macri. Y cerró: “Albino es un batallador de hace muchos años. Tenemos que apostar a eso y dejar de lado opiniones de otros campos que son opiniones de él”.

A diferencia del Presidente, Rubinstein fue bastante crítico con las expresiones de Albino y negó posibles vínculos con su fundación. “No conozco los contratos, no tenemos ninguna relación contractual en el Ministerio de Salud con la fundación Conin”, aclaró por la mañana en una entrevista radial.

“Fueron declaraciones infortunadas, lo que dijo fueron disparates y barbaridades realmente temerarias. Resultan peligrosas viniendo de quien vienen, porque es un pediatra prestigioso por su trabajo en cuanto a la desnutrición infantil”, manifestó Rubinstein, quien también expresó que las declaraciones de Albino “están fuera de época” ya que “esto ya no se discute más, ni la Iglesia lo discute”.

“Resuena muchísimo más y es más peligroso porque esto puede hacer creer a la gente que el preservativo no es el método más eficaz para prevenir las enfermedades de transmisión sexual”, añadió. Para el ministro de Salud, las afirmaciones de Albino son riesgosas “en momentos en que la Argentina está habiendo una relajación en el uso del preservativo, que produce un aumento en la frecuencia de las enfermedades de transmisión sexual”.

Según el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el informe que presentó en marzo en el Congreso, los convenios firmados entre el Gobierno y la Fundación Conin de Albino fueron por un valor de 9.520.720 de pesos en 2016, 52.656.187 en 2017 y de unos 121.288.683 para el año en curso. Los contratos involucran al Ministerio de Desarrollo Social, el de Educación y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf). Fuentes del Ministerio de Educación aseguraron a los medios que la firma del convenio con Conin en diciembre de 2017 no implicó “erogación alguna” y que “el convenio no se firma con una persona, sino con una fundación cuyos logros en materia del combate a la desnutrición y malnutrición infantil es reconocido en la región e internacionalmente”.

Luego de las insólitas afirmaciones que realizó en el Senado, Albino también podría perder el Honoris Causa que la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) le otorgó en 2015 en el marco de la jornada “Infancias en los impasses de la posmodernidad”. Consejeros estudiantiles de la Juventud del PTS en el Frente de Izquierda (FIT) presentaron un proyecto para derogar el título de honor otorgado a Albino al considerar que “la Universidad Nacional de Córdoba no puede legitimar con su distinción máxima a un médico que plantea en el Senado de la Nación argumentos que van en contra de lo que la ciencia y organismos internacionales ya han demostrado”. El proyecto había sido presentado anteriormente por dichos discriminatorios hacia la diversidad sexual emitidos por Albino. Si bien en su momento obtuvo una amplia aprobación de consejeros de diversas fuerzas políticas, no llegó a los dos tercios necesarios.

“La ciencia y organismos internacionales ya han demostrado que el profiláctico es el método más efectivo para prevenir el VIH y diferentes enfermedades de transmisión sexual”, expresó la consejera Candela Guzmán. “Sus frases y dichos oscurantistas hacen recordar a la universidad previa a 1918, año de la gesta estudiantil histórica que fue la Reforma Universitaria”, agregó.

El revuelo desatado luego de sus declaraciones también tuvo repercusiones en Tucumán, donde Albino tiene planificada una charla para los padres del Colegio Santa María. El encuentro se iba a realizar en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) pero la decana Adela Seguí negó a los organizadores ese espacio debido al rechazo generalizado que produjo en la comunidad científica la exposición del titular de la Fundación Conin. “El Colegio Santa María nos había pedido hace un mes el auditorio de la Facultad pero, atento a lo sucedido en el día de ayer en el Congreso y al repudio de la comunidad científica por los dichos del doctor Albino que pueden inducir a errores a la población en general, me comuniqué con las autoridades para manifestar el compromiso que significa para la Facultad de Derecho pertenecer a una universidad pública”, explicó la decana en diálogo con eltucumano.com.

El año pasado, además, Albino había sido criticado por la Liga de la Leche Argentina y la Sociedad Argentina de Pediatría por su proyecto para solucionar la desnutrición infantil con la entrega de cajas de leche maternizada a los recién nacidos. Para los especialistas, la propuesta va en contra del consenso científico mundial que indica que la mejor medida para garantizar la salud de los recién nacidos sigue siendo la lactancia materna.

Fuente: Pagina12