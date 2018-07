A la piba que disertó en el Senado la echaron de la escuela en Salta

Milagros Peñalba es una estudiante de 16 años que esta semana se hizo conocida a nivel nacional por su impecable exposición a favor de la legalización del aborto en las audiencias públicas que se realizan en el Senado. Tras su disertación, la joven reveló que a mitad de año la echaron de la escuela pública a la que asistía en Salta por apoyar el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

"Fui a una escuela pública la mitad del año, pero me invitaron a retirarme por mi lucha", contó en una entrevista en radio Continental y no quiso brindar el nombre de la institución por temor. "Mi mamá me pidió que no hable de eso porque hay gran miedo de las autoridades de que nos rebelemos. El Ministerio de Educación no nos cuida y por eso no quiere que hable por si no me reciben en otro colegio", detalló.

Su trayectoria escolar poco democrática sólo ratifica lo que denunció esta semana en el plenario de comisiones de la Cámara alta: la intervención directa de la Iglesia en el sistema educativo público de Salta. "La provincia donde un cuarto de los embarazos son adolescentes, donde la verdadera rectora de la educación sexual es la Iglesia, donde se dicta educación religiosa en las escuelas públicas y privadas y donde se suspenden las clases por fiestas religiosas; donde te sancionan, te persiguen y te expulsan por presentarte a favor de esta ley", había dicho en el estrado.

La joven expuso en el Senado como representante de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Salta y su discurso generó gran repercusión nacional por lo contundente, claro y repleto de críticas a las autoridades políticas de su provincia. "A pesar de que las estudiantes y los estudiantes salteños participamos de este debate, nuestra ministra de Educación, Analía Berruezo, dijo que a los estudiantes no nos interesa la educación sexual", disparó frente a los legisladores nacionales.

También reveló cómo la sociedad salteña apunta con el dedo a las adolescentes que tienen vida sexual: "Si nos quedamos embarazadas se nos juzga en las calles, se nos echa de los colegios, y si no se nos echa, se nos margina. Pero, si abortamos nos llaman asesinas".

Fuente: Infonews