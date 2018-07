"NO LE TEMO A NADA": LAS MUJERES QUE FORMARON UNA LIGA DE FÚTBOL PROHIBIDA

“La gente ha intentado impedir que juegue”, dijo Riziki Abdallah mientras estaba sentada dentro del humilde hogar de su madre en el pueblo de Dole, en Zanzíbar, un archipiélago semiautónomo ubicado en las costas de Tanzania. “Me dicen: ‘No juegues fútbol porque solo es para hombres’”.

En Zanzíbar es común ver a niños que juegan fútbol y la gente ve los partidos del Mundial en los televisores de los restaurantes en las esquinas, como todo el mundo. Sin embargo, es muy poco común ver a mujeres que lo jueguen. Aunque el fútbol es popular en este lugar, solo lo practican varones. Por medio de la presión pública, la falta de patrocinio y el temor de causarle vergüenza a sus familias se desalienta a las mujeres para que no jueguen.

“Nunca me han atacado de forma física”, agregó Abdallah, de 23 años, al tiempo que lanzó una mirada nerviosa a su madre, quien se encontraba del otro lado de la habitación. “Pero nos dicen a mí y a mi familia que no están contentos, y que no debería jugar fútbol”.

En Zanzíbar, Abdallah es mejor conocida por su apodo: Chadole. Significa la “pequeña de Dole”, el poblado rural de mil habitantes donde creció. Abdallah es parte de una comunidad de seis equipos que ahora conforman la liga femenil de clubes de fútbol en Zanzíbar. A pesar de las presiones sociales derivadas de las creencias conservadoras sobre el papel de las mujeres, las atletas de la liga femenil de Zanzíbar persisten; se mantienen sin recursos ni apoyos, sino gracias a su gran amor al juego.

Su resistencia a las críticas las ha unido hacia algo que se siente como el inicio de un movimiento. En la cancha se ríen y abrazan, y muchas de las jugadoras han forjado amistades cercanas. Esperan que algún día el fútbol femenil reciba el mismo tipo de reconocimiento y apoyo gubernamental que recibe el varonil. No obstante, más que nada, lo que quieren es que las dejen jugar.

“Estoy comprometida con el juego”, mencionó Abdallah. “No le temo a nada”.

La insistencia de Abdallah por jugar la separa de su comunidad en Dole, y su habilidad la aparta del resto de la isla. Es la estrella de la selección nacional femenil de Zanzíbar. En el campo dribla a las otras jugadoras sin problema, gracias a una década de perfeccionamiento de su juego.

Esta capacidad quedó deostrada hace poco tiempo durante un partido vespertino entre su equipo, las Jumbi Women Fighters (guerreras de Jumbi), y las Green Queens (reinas verdes). Jumbi, un poblado rural más o menos del mismo tamaño que Dole, albergó el encuentro; fue el primer partido de la temporada 2018 de la liga. Algunas futbolistas revisaron la cancha, algo peligrosa: recogieron rocas del tamaño de una pelota de sóftbol antes de lanzarlas hacia afuera del campo por las líneas de banda. Al inicio del encuentro, el público era muy escaso; había algunos familiares y amigos al costado del campo. Pero aumentó rápidamente cuando se corrió la voz del partido y llegaron unas diez personas más. Un grupo de hombres jóvenes estaba recargado sobre una pila de ladrillos detrás de la línea de meta, donde lanzaban comentarios juguetones a las jugadoras. “¡Alcánzala!”, gritaron en suajili. “¡No la dejes pasar!”.

De las mujeres en el terreno de juego, siete forman parte de la selección nacional de Zanzíbar. Acababa de terminar el Ramadán (el mes sagrado islámico) y las celebraciones deslumbrantes del Eid al-Fitr que le siguen, así que muchas de las mujeres aún llevaban algunas muestras de estas festividades: tenían las uñas pintadas de naranja, sus muñecas estaban decoradas con delicados diseños de henna y sus trenzas estaban recién hechas. Ahora además portaban sus uniformes brillantes y zapatillas de fútbol de colores neón. Las mujeres no juegan fútbol durante el Ramadán; el ayuno, incluido el no tomar agua, imposibilita jugar en el calor sofocante diurno en Zanzíbar. Incluso por las noches, después de que termina el ayuno del Ramadán, la tradición dice que solo los hombres pueden jugar, si acaso.

Abdallah empezó a jugar fútbol a los 11 años, después de que un entrenador apareció en su salón de clases y preguntó si había chicas que quisieran ir a disputar un encuentro en Tanzania continental, donde el fútbol femenil es una práctica más generalizada. “Dijo que necesitaban niñas, y esa fue mi oportunidad”, recordó Abdallah. “Cuando regresé, dejé de lado todo lo demás”. Comenzó a pedir las zapatillas de fútbol a su hermano y, en un hábito que aún mantiene, empezó a entrenar temprano por las mañanas en la arena de la costa cercana de Zanzíbar.

El momento fue fortuito. Más o menos en la misma época, estaba por iniciar un movimiento en Zanzíbar: el primer equipo femenil de fútbol. En 2007, un documental sobre la dificultad que enfrentaban las mujeres zanzibareñas para empezar ese equipo estaba de gira en festivales internacionales de cine. Esto animó a Nassra Juma Mohammed, una exjugadora de la selección nacional de Tanzania, a comprometerse con iniciar una liga. Al primer equipo lo nombró las Guerreras (la inspiración para el equipo de las Guerreras de Jumbi) porque, dijo: “Siempre estábamos luchando por compartir las canchas con los hombres”.

Aunque tal vez no son la causa, la herencia musulmana de la isla y las posturas conservadoras de muchas de las familias de las mujeres podrían estar correlacionadas. A pesar de que no todas las familias musulmanas están en desacuerdo con que las mujeres jueguen fútbol, la experiencia de las jugadoras de Zanzíbar ha estado marcada por las críticas constantes. El 99 por ciento de la población del archipiélago es musulmana, mientras que en Tanzania continental es predominantemente cristiana. Las mujeres de aquí suelen traer puestos sus velos cuando juegan fútbol en las calles o en los entrenamientos, aunque se los quitan unos segundos antes de que suene el silbatazo inicial durante los partidos de liga.

“El fútbol es un deporte de hombres”, dijo sin rodeos Hassan Tawakal, el comisionado del Consejo Deportivo de Zanzíbar, desde su oficina en el centro, conocido como la Ciudad de Piedra. Tawakal supervisa las ligas varonil y femenil de Zanzíbar, pero comentó que la “tradición” limita la capacidad de su oficina para promover el fútbol femenil de una manera eficaz. “Es difícil tener fútbol femenil porque algunos equipos no son un buen modelo a seguir para las mujeres”, señaló. “La mayoría de los entrenadores se ha quejado de que casi todas las futbolistas son indisciplinadas”.

Tawakal sugirió que muchas de las jugadoras posiblemente son gays, una insinuación que no es necesariamente correcta, pero puede ser peligrosa en Zanzíbar, donde el código penal prohíbe explícitamente “actos de lesbianismo” so pena de cinco años de prisión o una multa. “Jugar fútbol no te hace lesbiana”, reprochó Warda Khalid Abdalla, parte del equipo de Jumbi.

Estos comentarios han dificultado el acceso a financiamiento; el año pasado se pospuso el inicio del torneo femenil por falta de fondos.

Sin embargo, nada demuestra más el estigma que aún existe en Zanzíbar en contra del fútbol femenil que el hecho de que las niñas no puedan practicar el deporte como parte de su educación física en las escuelas, pese a que el deporte sí se juega en todos los colegios. Muchas de las mujeres que integran los equipos de fútbol actuales aprendieron a jugar en las calles con sus vecinos después de la escuela; para varias, la liga es su primera oportunidad de jugar con otras mujeres.

El entrenador del equipo de Jumbi, Khalid Khamis Suleiman, de 34 años, comentó que “sería el hombre más feliz si el gobierno introdujera el fútbol para niñas en las escuelas”, y añadió que, “si Chadole hubiera crecido con el fútbol en la escuela, por supuesto que sería una de las mejores futbolistas del planeta”.

Pero Balozi Ali Abeid A. Karum, el hijo del expresidente de Zanzíbar y actual ministro de Información, Cultura, Turismo y Deportes, lució sorprendido ante la sugerencia de si sería posible que hubiera fútbol femenil en las escuelas. “A las mujeres de Zanzíbar les gusta ser muy femeninas, así que, si les proponen participar en deportes, dirán: ‘No, no me quiero parecer a un hombre’”.

El ministro después nombró sus equipos favoritos masculinos de la Liga Premier de Inglaterra y destacó que es un gran aficionado al fútbol, antes de indicar que, con el tiempo, podría quizá considerar la idea de permitir que las niñas lo jueguen en las escuelas. “Creo que sería interesante promoverlo”, comentó hacia el final de la entrevista. “Es una buena idea. Creo que es algo que podríamos revisar, ya que el mundo va hacia esa dirección”.

Fuente: www.nytimes.com