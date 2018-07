ADIÓS A ÍCONO DEL ENCANTO: MURIÓ MARÍA CONCEPCIÓN CÉSAR

¡Profundo dolor en el ambiente artístico! En horas de la tarde del jueves falleció a los 91 años María Concepción César, una actriz de extensa y destacada trayectoria artística en radio, cine, televisión y teatro, según informó la Asociación Argentina de Actores.

Sus padres se llamaban Domingo Cesarano y María E. Bifulco. La artista se formó en el Conservatorio Nacional de Arte Escénico de Buenos Aires con Antonio Cunill Cabanellas, Pablo Acciardi y Vicente Fatone como maestros. Debutó en cine en 1945 en el film Pampa bárbara de Lucas Demare y Hugo Fregonese. Fue el comienzo de una reconocida serie de recordadas interpretaciones en decenas de títulos, entre ellos, El hijo de la calle, El crimen de Oribe, María Magdalena, La simuladora, Rosaura a las diez, Los chantas, La barra de la esquina, Las aventuras de Dios, entre otras.

Más adelante trabajó en El regreso dirigida por Leopoldo Torres Ríos, El crimen de Oribe del mismo director en colaboración con Leopoldo Torre Nilson y La barra de la esquina dirigida por Julio Saraceni, todas de 1950. Entre los filmes en que trabajó más adelante cabe mencionar Rosaura a las diez que en 1958 dirigió Mario Soffici a quien la actriz recordaba en especial por sus enseñanzas.

Fue dirigida por grandes referentes de nuestro cine como Leopoldo Torre Nilsson, Mario Soffici, Carlos Hugo Christensen, Julio Saraceni, José Martínez Suárez, Fernando Ayala y Eliseo Subiela. Realizó varias temporadas de radioteatro, siendo artista exclusiva de Radio El Mundo y Radio Splendid.

En el rubro de la comedia musical participó en Can Can, Buenas noches Buenos Aires, Hoy Ensayo Hoy, Houdini, Dulce María dulce, Entre mis amores, Doña Flor y sus dos maridos.

En televisión, formó parte de numerosas ficciones como Amo y señor, Los buscas, Amor en custodia, Su comedia favorita, Regalo del cielo, Grecia, Qitapenas, Alta Comedia, Soledad frente a la vida, Verdad consecuencia, Amándote, Los machos, entre otras. También realizó presentaciones en programas musicales como Sábados de la Bondad, Esquina de tango, Grandes valores del tango, Show Standard Electric y Tropicana Club.

Entre los premios que obtuvo se encuentra el Diploma al mérito Konex, el Premio a la Trayectoria como Actriz en el Festival Internacional de Mar del Plata y el Premio Susini del Consejo Profesional de Radio de ARGENTORES.

“Tengo más piernas que cuerpito, pero yo nunca vi mi lado sexy. Nunca me lo creí y eso, posiblemente, fue lo que me salvó”, reconoció la actriz, en relación a la irrupción en la primera televisión, mérito al talento y a su belleza.

Sobre su paso por el Conservatorio dice que tuvo “la suerte de estar en manos de Antonio Cunill Cabanellas [actor y director] y tener como profesor al escritor y filósofo Vicente Fatone, gran orientalista”; también realizó un postgrado con Lee Strasberg en el Teatro General San Martín.

Tuvo como profesor en declamación al primer actor Pablo Acciardi. Trabajó en muchas obras teatrales de autores consagrados y con importantes directores. Algunas de esas obras fueron Celos, dirigida por Francisco Petrone; Llueven ladrones del cielo, dirigida por Esteban Serrano; Clase media, dirigida por Eduardo Cuitiño; Después de la caída, de Arthur Miller; 6 personajes en busca de un autor, de Luigi Pirandello; Un guapo del 900, de Samuel Eichelbaum; El conventillo de la Paloma, de Alberto Vaccarezza y El enfermo imaginario, de Molière.

La radio, una aliada que le ayudó a desplegar su magia

María Concepción César tuvo una prolongada carrera en la radiodifusión y durante muchos años trabajó en radionovelas. Fue artista exclusiva de Radio El Mundo y luego de Radio Splendid, por más de 15 años. Participó en la emisión de obras como Cumbres Borrascosas, la adaptación de la película Treinta y nueve escalones de Alfred Hitchcock, Rosa de Abolengo, La Loba y Las alegres comadres de Windsor de William Shakespeare, entre muchas producciones más.

En 2008 fue una de Las Doñas de la Radio, grupo de actrices del radioteatro argentino así denominado cariñosamente por el Consejo Profesional de Radio de ARGENTORES, a las que en 2008 se le entregó el premio Susini por su trayectoria en ese género. Las otras eran Beatriz Día Quiroga, Elcira Olivera Garcés, Haydée Padilla, Irma Roy, Beatriz Taibo y Beatriz Vilamajó.

Algunas de sus participaciones en televisión fueron en Soledad frente a la vida, Teleteatro íntimo, Show 90, Tropicana Club, Sábados de la Bondad, Esquina de Tango, Su comedia favorita, Alta comedia, Espectacular La Verbena de la Paloma, Grandes valores del Tango, Amo y señor, Verdad consecuencia, Los machos, Alma de tango, Amándote, Señoras sin señores, Los buscas, Yendo de la cama al living, Amor en custodia y Un cortado. También frecuentó la comedia musical y se recuerda su participación en Todos en París conocen, con Gloria Guzmán; Can Can, de Cole Porter; Me And My Girl; Temporada del Maipo junto a Dringue Farías, con coreografía de Eber Lobato.

