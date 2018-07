Se presentó la "Carrera del Millón" y hoy empieza la actividad en Rafaela

Anoche, el Complejo del Viejo Mercado, sirvió de marco a la presentación de la "Carrera del Millón", que se realizará el próximo domingo en cumplimiento de la octava fecha del Turismo Carretera en el autódromo "Ciudad de Rafaela".

Eduardo Gays, presidente de Atlético y Daniel Ricotti, máximo dirigente de la subcomisión de automovilismo, destacaron el trabajo que realizó la institución para que el escenario se presente en óptimas condiciones a partir de las nuevas obras que se ejecutaron para recibir este fin de semana a la popular categoría.

Roberto Argento, en representación de la ACTC, reconoció el esfuerzo de una institución que cada año mejora la infraestructura del escenario y señaló en un momento que "en los últimos años se construyeron varios autódromos, pero la historia de Rafaela no se puede comprar de ninguna manera".

El gobierno de la Provincia viene realizando importantes aportes en los últimos tiempos y en ese sentido Fernando Muriel rescató el compromiso asumido por Miguel Lifschitz, el primer mandatario santafesino.

Juzgamos propicio recordar que al margen de ser identificada como la "Carrera del Millón", la prueba del próximo fin de semana se denominará "Gran Premio Quini 6" y estará en disputa la "Copa Banco Santa Fe".

A su turno, el intendente Luis Castellano, rescató la importancia que adquiere para nuestra ciudad y la región un evento de masiva convocatoria y renovó el "apoyo incondicional de la Municipalidad a un acontecimiento que nos brinda cada año la posibilidad de trascender por la enorme difusión de esta actividad".

También los pilotos expresaron sus sensaciones. Nicolás González dijo que "es un honor, en lo personal, correr en mi ciudad y ante mi gente; estoy preparado para hacer una buena carrera y confío en lograr un buen resultado en mi mejor temporada desde que me incorporé al TC".

Juan Marcos Angelini recordó que "aquí pude ganar en 2011 y por ese motivo tengo un excelente recuerdo de este circuito; espero que con la recuperación de Dodge podamos ser protagonistas el fin de semana en mi provincia".

Facundo Ardusso, finalmente, reconoció que "vengo para ganar después de lo ocurrido el año pasado, cuando el triunfo se me escapó por muy poco; esa vez me llevé el premio del tercer puesto, pero ahora quiero ganar el millón".

EL CRONOGRAMA

Hoy se iniciará la actividad en estos horarios: de 12:00 a 12:10 y de 12:15 a 12:25 primer entrenamiento TC Pista; de 12:30 a 13:00 y de 13:05 a 13:35 primer entrenamiento Turismo Carretera; de 13:40 a 13:55 y de 14:00 a 14:15 segundo entrenamiento TC Pista; de 15:05 a 15:13, de 15:23 a 15:31, de 15:41 a 15:49 y de 15:59 a 16:07 primera clasificación Turismo Carretera; de 16:35 a 16:43, de 16:50 a 16:58 y de 17:05 a 17:13 primera clasificación TC Pista.

Fuente: Diario La Opinión