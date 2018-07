El mensaje de Noelia Marzol para Albino sobre el uso del preservativo

Los falsos dichos del Dr. Abel Albino sobre el uso del preservativo y el HIV siguen causando repercusión. Tras recibir un repudio generalizado, Noelia Marzol se sumó a la polémica con un posteo en Instagram.

El Dr. Abel Albino revolucionó el Senado al defender su postura antiabortista con insólitas declaraciones. El médico afirmó que “el profiláctico no protege de nada” porque “el virus del SIDA atraviesa la porcelana”. “Es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces el profiláctico no sirve absolutamente, porque falla en el 30%, en el embarazo. Imagínense lo que puede pasar con el SIDA. Uno no está absolutamente cubierto”, sostuvo, dejando a un costado el debate por la legalización del aborto.

El repudio fue inmediato. Desde la Fundación Huésped, el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, el presidente de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología y el director del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida de la Facultad de Medicina de la UBA, entre otros, desmintieron tajantemente al pediatra. Hasta CONIN, la Fundación que él creó, le soltó le soltó la mano.

Famosos y gente de todos los ámbitos también repudiaron los dichos de Albino.

Quien también se sumó a la polémica fue Noelia Marzol, quien a través de un post en Instagram habló del uso del preservativo y contó su experiencia personal tras haber convivido “con personas con Sida”.

“Me surgen ganas de contarles que tengo sexo por deseo, que no es mi finalidad procrear y que simplemente lo hago porque lo siento como un acto de amor hacia mí y hacia mi pareja”, arrancó diciendo la actriz.

“También les cuento que voy a hacerlo de forma SEGURA, ¡con forro! Para disminuir el riesgo de transmisión de VIH así como de ETS”, agregó para luego expresar: “Liquidada está la gente desinformada. CONVIVÍ con personas con Sida… y no me pasó nada…. pobres de aquellas personas que estigmatizan una enfermedad por IGNORANCIA. Seamos más curiosos, la vamos a pasar mejor y también se la vamos a hacer pasar mejor al otro.”

“Edúquense para poder elegir ❤ al fin y al cabo se trata de amor”, concluyó junto a una postal que la muestra en la cama con un preservativo en la mano.

Fuente: Exitoina