CONSEJOS PARA TENER UN VIENTRE PLANO QUE NI CON DIETAS SE CONSIGUE

Seguro conoces esa sensación; te levantas tan ligera que podrías ir flotando por casa. Te miras al espejo y, aunque tus ojos están un poquito hinchados por las horas de descanso, tú te sientes divina al ver ese vientre plano.

Lo que para algunas es normal, para otras es un quebradero de cabeza. ¿Por qué si el espejo te enseña ese abdomen intacto a primera hora de la mañana, el mismo objeto te devuelve una barriga hinchada y desproporcionada al caer la tarde?

Las causas más frecuentes que producen hinchazón abdominal son:

Intolerancia a la lactosa. La persona con intolerancia a la lactosa, al tomar leche tanto entera como desnatada, nota distensión abdominal, retortijones y realiza deposiciones más o menos diarreicas.

Consumo de golosinas o productos sin azúcar, cuyo edulcorante es el sorbitol.

Ingerir aire al comer deprisa, no masticar bien, comer chicles o tomar bebidas con gas.

Consumir hortalizas crudas, vegetales y legumbres flatulentas (coles, brócoli, judías blancas…).

Comer alimentos muy condimentados o ricos en grasas como la bollería industrial.

Sedentarismo y estrés.

Consejos para deshinchar la barriga por gases:

Tomar leche sin lactosa o bebidas de soja, avena, arroz, espelta, etc.

Evitar golosinas y alimentos etiquetados como “sin azúcar”, o bien revisa que no tengan sorbitol.

Comer despacio y masticar bien.

Evitar las ensaladas y tomar las verduras cocidas o como puré. Dentro de las legumbres las que suelen tolerarse mejor son las lentejas, aunque siempre deben tomarse muy cocidas y mezcladas con verduras o arroz o bien trituradas.

Estar bien hidratada.

Preparar los alimentos con cocciones sencillas a base de horno, grill, plancha, vapor, y evitar salsas, rebozados y frituras.

Evitar todo lo que sea bollería industrial, son alimentos ricos en grasas y con un elevado porcentaje de grasas trans (perjudiciales también a nivel cardiovascular) que enlentecen el tránsito intestinal.

No olvides llevar una vida activa, la actividad física favorece el tránsito intestinal y la eliminación de gases.

Conseguir un buen tránsito intestinal, evitar el estreñimiento y expulsar gases es el pilar fundamental de las recomendaciones que te acabamos de dar y no conseguirás que lo demás sea eficaz si estos puntos no los respetas. Cuando notamos el reflejo defacatorio debemos ir al baño, lo mismo que cuando tenemos necesidad de expulsar gases, debemos buscar la manera de que sea así. La mujer, más que el hombre, por prisas, pudor, prejuicios… con frecuencia no hacemos caso a nuestro cuerpo y no oímos los mensajes que nos manda y luego tenemos retortijones, dolor de barriga y nos encontramos muy molestas simplemente por no haber hecho lo que correspondía en cada momento.

Con información de www.grazia.es