CASTELLANO ENTIENDE DE QUÉ SE TRATA, SE HIZO CARGO DE LA INNECESARIA AGRESIÓN A LA FELIGRESÍA CATÓLICA

Captó el enorme malestar de muchos rafaelinos: “Esto tiene que tener una revisión”, dijo de manera sensata ante repercusiones de todo tipo que llegaron a distintos ámbitos nacionales.

Aún aparecen resistencias en la tarea de presentar a "Dios" como una manifestación artística controversial, provocadora e interpeladora, cuando la realidad marca que no es otra cosa que una agresiva porquería que se pretendió mostrar como una expresión teatral, en el marco del Festival de Teatro de Rafaela 2018.

Se hizo cargo el intendente Luis Castellano de la fantochada expuesta en la sala del Centro Cultural Municipal. Seguramente no tenía ni idea del contenido de la “obra” y mucho menos de las consecuencias que la presentación de la misma en la noche del pasado viernes 20 de julio, iba a tener no solo para su gestión, sino que para la ciudad toda. Otra vez Rafaela quedó en los titulares de los medios de todo el país, y no fue justamente por un hecho deseable.

“El Festival de Teatro no tiene que ser motivo de división para ponerlo en riesgo. El Festival es lo que es, por el respeto que se le ha tenido a su público. Y algo que debemos tener en cuenta, es que un sector de ése público que sigue al Festival, se ha sentido agraviado.”, comenzó diciendo el intendente Castellano. Luego agregó: “Faltarle es respeto a los símbolos de la religiosidad, es un tema que no va. Es innecesario.”

El Intendente es responsable también de lo que suceda en cada festival, pero al menos -luego de un prolongado silencio de casi tres días- se hizo cargo de tanta payasada expuesta de manera tan irresponsable como agresiva: “Cuando se pasan algunos límites que comienzan a ofender a un grupo de gente, sobre todo en el tema religioso que es tan sensible, es porque se está pasando de la raya; y eso tiene que tener una revisión. Tiene que ver con la matriz de saber cómo se eligen las obras. Y eso es lo que vamos a tener que comenzar a mirar.”

Por último, el intendente de la ciudad volvió a mostrar su contrariedad por el hecho de que Rafaela quedara otra vez expuesta a nivel nacional: “Yo no quiero que el Festival sea aprovechado políticamente. Ni de un lado ni del otro. No tiene que ser de nadie ya que se hace con fondos públicos y solo tiene que ser de la ciudad. Y todo lo que genere división en torno al mismo, no va a tener mi aval político. Si el Festival divide, no sirve.”

Celebramos coincidir con el intendente en la apreciación de lo ocurrido. Castellano expresó estas declaraciones al mediodía del lunes 23 de julio, mientras que “Palpitar” junto al diario La Opinión, fueron los primeros medios en alertar sobre lo sucedido, en la mañana del sábado 21, cuando apenas habían transcurrido algunas horas de la presentación de tan cuestionada obra.

“Cuando se agravia la fe de las personas, con la excusa del Teatro o la propia libertad de expresión”, expresó “Palpitar” en ése día; y luego, Castellano también habló de agravios. “Pero todo debe tener un límite. Y en Rafaela, ése límite se traspasó”, marcó la revista. Más tarde, el Intendente habló de que aquí se pasaron los límites. Y por último, para no redundar con las coincidencias, Luis Castellano expresó: “tiene que tener una revisión. Tiene que ver con la matriz de saber cómo se eligen las obras. Y eso es lo que vamos a tener que comenzar a mirar.” Y en “Palpitar”, se escribió: “sería deseable que de aquí en más se establezca el “Filtro Antipedorros”, una manera de somatizar irónicamente tan indeseable situación.

Mantenemos enormes diferencias con la gestión ejecutiva de la ciudad, que encabeza Luis Castellano; pero observamos de manera positiva que no haya eludido la evidente responsabilidad que le cabe por lo exhibido en la ciudad. Reaccionó y no evadió la responsabilidad política que seguramente algún costo le devengará.-