Farías: "Es complicado poder ver en qué área establecer recortes de la magnitud que se están pidiendo"

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, se refirió este miércoles en el móvil de "Línea Abierta" (FM 101.3) respecto a la reunión que se mantuvo con funcionarios nacionales, en el marco de los recortes de fondos que se envían a la provincia.

"En un primer momento lo que se pretende es buscar el consenso de las provincias y esto es lo que se inició ayer con una reunión, para nosotros es muy complicado poder ver en qué área poder establecer recortes de la magnitud que se están pidiendo", reveló el funcionario.

En el encuentro encabezado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y del mismo en representación de la provincia de Santa Fe fue parte el ministro de Economía Gonzalo Saglione.

Para finalizar, Farías razonó: "Nos preocupa que se nos convoque para analizar recortes y no cuando se toman decisiones absolutamente importantes para la macroeconomía, como por ejemplo, cuando el Gobierno Nacional unilateralmente decidió acudir al FMI en condiciones que no eran del todo favorables y ahora hay que cumplir con condicionamientos que son parte de ese acuerdo, pero no se nos preguntó nada de eso, ahora es muy difícil la búsqueda de un consenso para los ajustes".

