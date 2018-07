Corach muy duro con la oposición: "Buscan desfinanciar al Gobierno municipal"

Enojado, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rafaela, Marcos Corach, disparó con munición de grueso calibre contra los concejales de la oposición, en especial de Cambiemos como Leonardo Viotti y Hugo Menossi, a quienes pidió que "se hagan cargo" de los efectos de la crisis económica. Al marcar las amplias diferencias que mantiene con "este Concejo Municipal", insistió en que "se busca desfinanciar al Gobierno municipal" con los proyectos para derogar el convenio con la EPE por el alumbrado público o exceptuar del pago de la Tasa por Verificación e Inspección al grupo de empresas que construyen el nuevo gasoducto regional.

"Parece que desde el oficialismo nacional, desde Cambiemos, quieren que los gobiernos que tenemos finanzas públicas sólidas, equilibradas y transparentes también nos desfinanciemos. Como si quisieran igualar para abajo", cuestionó Corach durante una entrevista con este Diario.

-¿Por qué lo dice?

-Acá en Rafaela tenemos dos ejemplos recientes muy claros. Por un lado la intención de Viotti de anular el convenio con la EPE por el alumbrado público, que nos costaría 63 millones de pesos al año, y la propuesta de Menossi de declarar una exención para la empresa que construye el gasoducto, que significaría perder 7 millones. Solo entre esas dos iniciativas estamos hablando de desfinanciar al municipio en más de 70 millones de pesos.Y quiero ser claro, porque yo he escuchado las declaraciones periodísticas de los dos concejales, puede que su intención no sea desfinanciar a Rafaela, pero es indiscutible que es una consecuencia si prosperan sus proyectos.

-Usted dice que los concejales de la oposición no se hacen cargo.

-Lo cierto es que las políticas de desfinanciamiento de los estados tienen consecuencias. Alcanza con ver que la política irresponsable del Gobierno nacional de desfinanciarse a toda velocidad la estamos pagando todos ahora con una deuda que está por las nubes y un déficit de cuenta corriente que es un barril sin fondo. Nosotros somos responsables, y por eso no queremos, en ninguna circunstancia, desfinanciar las cuentas públicas, que son de todos los rafaelinos. Todos los argentinos tenemos un problema muy grave con las tarifas de la energía y con el precio de los combustibles. Estas son cuestiones que dependen del Gobierno nacional y de las decisiones que fueron tomando. Pero después vienen acá los partidarios del gobierno nacional y nos quieren hacer creer que tenemos un problema de impuestos provinciales o de tasas municipales. Es una posición infantil, mezquina y mentirosa.

-Parece que está haciendo catarsis en esta entrevista.

-Sí, creo que sí. Pero ¿alguien puede creer que este mes en nuestra provincia y en la Argentina tuvimos la inflación más alta en dos años y que el problema son las tasas municipales? Lo único que propone la oposición tiene que ver con ocultar el desmanejo económico que está haciendo el Gobierno nacional e inventar un relato que busca cargarle culpas al Municipio o, peor aún, a la propia gente.¿Quién determinó que suban las tarifas eléctricas con tremendo tarifazo? ¿Quién está a cargo de que la actividad económica crezca? Les aviso que está cayendo ¿Quién es el responsable de la corrida cambiaria que hace que estén todos los precios de la economía trastocados? ¿Quién es el responsable de las tasas de interés por las nubes que tenemos y que están frenando todo nuestro rico aparato productivo? ¿El Municipio de Rafaela con las tasas municipales que cobra? Creo que es bastante claro que la responsabilidad es del gobierno nacional de Cambiemos, ¿verdad?

-Le recuerdo que la oposición tiene mayoría absoluta en el Concejo, pueden avanzar con los proyectos sobre alumbrado público y exención del pago de la Tasa para la empresa que ejecuta el gasoducto.

-La oposición me hace acordar al cantante de rock que le puso cuatro tiros a una persona y dice “era él o yo”. Hay que hacerse cargo de la cosas en lugar de decir “yo no fui”. A mí realmente me asombra y me resulta insólito que los representantes locales del presidente Macri no den cuenta de lo que está pasando en nuestra economía como para, al menos, ser un poco más conscientes de la necesidad de no improvisar con políticas públicas que tienen un fuerte impacto sobre los vecinos. Honestamente, se comprobó que en los pliegos de la licitación nacional del gasoducto está contemplado la obligación de la empresa ganadora de pagar las tasas municipales correspondientes. El propio concejal (Raúl) Bonino reconoce esto. No hay duda alguna. ¿Me pueden explicar el sentido de que todos los rafaelinos le regalemos casi 7 millones de pesos a una empresa como si nos sobrara la plata?

-La semana que viene el Concejo reanuda la actividad tras el receso. El pedido de excepción figura entre las prioridades. ¿Qué pasará?

-Menossi declaró en una radio que estaba dolido por algunas versiones que circularon donde lo acusaban de estar haciendo lobby por esta empresa o que se vería beneficiado por esta empresa para la próxima campaña. Y yo quiero decir públicamente que entiendo su dolor y solidarizarme con él. Pero también quiero decirle que en la vida además de ser hay que parecer. Y lamentablemente esto parece eso. Y si es por doler, a mí me duele que prioricemos beneficiar a una empresa, que ni siquiera es de Rafaela, en vez de recaudar y gastar ese dinero en los vecinos, en los rafaelinos, en el mercado local. No sé qué pasará.

-¿Y ustedes se hacen cargo?

-Nosotros como Ejecutivo no nos desentendemos, nos hacemos cargo como lo hacemos siempre. No sólo vamos a hacernos cargo de lo que pasa en la ciudad. Porque vamos a estar al lado de cada comerciante y de cada productor que lo necesite. Vamos a tratar de hacer cada vez más cosas con menos. Pero que no quieran desfinanciar al Municipio para que sea una ciudad boba, por favor. La ciudad somos todos y necesitamos de un gobierno local fuerte que pueda ponerle el pecho a la recesión que se viene en la Argentina.

