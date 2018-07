Marcelo Allasino criticó a medio Rafaela y defendió la obra "Dios"

"Para las Mamis Pro Vida, que le recriminaron a mi madre no haberme abortado, y que piden que rueden cabezas. Para los fieles defensores de la Iglesia Católica, que preguntaron cómo nadie tenía un arma en la función de "Dios", o dicen con ironía que "después se quejan cuando las violan". Para las Mamis Pro Vida que me desearon que me lleven a la plaza para que me den de eso que tanto me gusta. Para el periodista Gerardo Zanoni, que se interesa en el pasado afectivo de Gustavo Mondino y mío. Para el Diario Castellanos, que ofende a La Máscara como institución. Para el Concejal Silvio Bonafede, que habla de los "Allasino's Boys" en el Concejo Municipal de mi ciudad. Para todos los que nos han hecho llegar mensajes violentos y ofensivos a Gusti, a Lisandro Rodriguez y a mí. Para todos ellos: Andrea Sleive me ayudás a rezar? Porque hará falta mucha oración para lograr respeto, amor y paz, eso que tanto profesan en las misas de los domingos, y en lo que muchos hombres y mujeres de bien, como mi madre, creen y predican con el ejemplo. Yo las oraciones me las acuerdo muy bien, las tengo grabadas a fuego"