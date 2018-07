El camionero tiene quien lo hostigue

El gobierno reemprendió su ofensiva contra Hugo Moyano. Es que en épocas que se prevén “más frías y tormentosas” según las palabras del Jefe de Gabinete Marcos Peña, cualquier elemento que ayude a reavivar la llama del antikirchnerismo que los depositó en Casa Rosada puede ser válido.

La semana pasada el Ministerio de Trabajo decidió aplicarle una multa al sindicato de Camioneros por haberse negado a acatar la conciliación obligatoria el pasado junio. En base al cálculo de medio salario mínimo por afiliado, la organización que responde al clan Moyano debe afrontar el pago de la friolera de 810 millones de pesos, un número altísimo si se piensa en cuántas veces siquiera se avanzó en el camino de la penalización a los gremios.

La furia del dirigente camionero no se hizo esperar. Primero reaccionó cuando se conoció la medida. Luego convocó a una conferencia de prensa en la que no ahorró críticas al gobierno (para el que jugó solapadamente en las elecciones de 2015) ni llamadas al resto del movimiento sindical.

En esa ensalada delirante que puede ser el discurso de quien se siente acorralado mezcló lugares comunes de que gobierna el FMI y el regreso de los militares con amenazas directas a lo que puede ocurrir con los enfermos que dependen de la obra social de camioneros.

Algunos decidieron aplaudir la trillada idea de que la titular del FMI es la primer ministra de Argentina. Otros celebraron la extorsión explícita de que le llevarían los enfermos a la puerta del ministerio de trabajo, tal como si fuesen una herramienta de negociación política, una palanca que se puede accionar para obtener un beneficio particular.

Tuvo dos apreciaciones muy particulares respecto al gobierno: la primera, que es un gobierno de facto (por la reforma del rol de las FFAA) y la segunda, que es el gobierno más vergonzoso de la historia.

Sólo alguien que conoce en profundidad la historia nacional puede hacer afirmaciones tan tajantes. Seguramente su conocimiento proviene de la experiencia, tal como ocurre con el protagonista de “¿Quién quiere ser millonario?”. Porque ¿quién necesita leer libros cuando vivió la historia de primera mano?.

Respecto a su primera observación, la del gobierno de facto, debe saber bastante. Su historia como miembro de la Juventud Sindical Peronista entregando a simpatizantes de Montoneros y otras variantes de la Tendencia le da un conocimiento profundo del funcionamiento de la delación, la extorsión, la represión y demás artilugios de los que se valen los gobiernos autoritarios.

Respecto al segundo punto de su análisis, quizás se precipitó un poco, ya que hay notables picos de vergüenza por alcanzar.

Una afirmación de tal calibre excluye a Cristina bailando mientras el país se incendiaba por las protestas policiales, a Néstor empoderando a Guillermo Moreno para intervenir el Indec, a De la Rúa negando el descalabro de Diciembre de 2001 o a Menem con sus vuelos a la estratósfera, la Ferrari o sus intervenciones deportivas, sólo por mencionar a gobiernos del último cuarto de siglo.

Hugo está en aprietos. Por un lado, el gobierno lo acorrala. Por el otro, no logra despertar la simpatía del resto del arco gremial, que aunque sabe que le puede llegar el turno a ellos, encuentra cierto regocijo en los nervios de quien ostentara todo el poder político mientras estuvo cobijado por el Estado.

Quizás todo termine en otra puesta en escena de un gobierno que, con cierto sadismo, sólo amenaza con avanzar sobre los Moyano, desgastándolos al obligarlos a tener siempre la guardia en alto. Es que, tal como ocurre con Cristina, en Cambiemos lo necesitan haciendo de las suyas. Se ve que han leído el cuento y entienden que no deben matar a la gallina que les da los huevos de oro, esa que les permite seguir dividiendo aguas entre “nosotros o ellos”.

Fuente: Diario Alfil