FFAA y seguridad: En la cancha se ven los pingos

Finalmente se conoció el Decreto 683/2018 que trata sobre la reforma en las funciones y el accionar de las Fuerzas Armadas y, como dice el dicho, en la cancha se ven los pingos, porque al hacer un repaso del texto lo que se ve es muy diferente de lo que se denuncia. Cierto es que esto no significa que no pueda hacer algo que no esté estrictamente previsto en el texto, tal como ocurrió con el nombramiento de César Milani como Comandante en Jefe del Ejército Argentino mientras estaba vigente el Decreto 727/2006 que muchos hoy añoran y sostienen que garantizaba el respeto de los derechos humanos por parte de las FFAA... cuestión difícil cuando se pone al lobo a cuidar gallinas. Pero a decir a verdad, el texto es claro y concreto, y no prevé el accionar de las Fuerzas Armas en tareas de represión interna, tal como lo denunciaron ciertos referentes de la lucha por la defensa de los Derechos Humanos.

Decíamos ayer que ‘aunque se quiera presentar como que es un salto al futuro, parece más bien un paso atrás, puesto que lo anunciado públicamente, y a la espera de lo que finalmente se establezca en los textos legales que organicen esta reconversión, lo planteado parece más un paso atrás que un salto hacia adelante' (https://principedelmanicomio.wordpress.com/2018/07/24/un-paso-atras-o-un-salto-hacia-adelante/). Ahora están los textos y es hora de dejar las especulaciones de lado y hacernos cargo de nuestros errores.

De acuerdo a lo que dice el citado Decreto, parece sí un salto hacia adelante, puesto que se le da un marco legal a tareas que de una u otra manera ya venían desempeñando las FFAA, esencialmente operaciones de mantenimiento de paz en el marco de Naciones Unidad, operaciones de seguridad interior previstas por la ley de Seguridad Interior, operaciones de apoyo a la comunidad nacional o de países amigos y la construcción de un sistema de defensa subregional. Sí innova en lo referido a los ataques externo, donde hay un claro aggiornamiento, puesto que hay un cambio de paradigma, dado que tal como lo señala unos de los considerandos del Decreto ‘este tipo de agresiones no solo son de carácter estatal militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la Defensa Nacional puede y debe contribuir a preservar', y por ende la nueva norma no solo contempla los ataques externos generados por otro Estado.

Fuente: MDZ