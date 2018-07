Lo que haga Macri poco afectará

En la Argentina se tiene le idea equivocada de que lo que hagan Macri, Caputo o Dujovne podrá cambiar el humor internacional respecto de los títulos argentinos, sean estos bonos o acciones. Entonces, cuando en 2017 la bolsa argentina fue la segunda de mejor retorno en dólares del mundo, ¿fue porque Cambiemos estaba haciendo reformas estructurales que nos llevarían a ser la Singapur de Sudamérica?

Lo que mueve las valuaciones de los activos financieros, no son las ganancias de las empresas o las políticas económicas de los países en particular, sino la disponibilidad relativa de dinero. Cuando el dinero abunda, los precios de los activos suben; cuando el dinero escasea, los precios de los activos bajan. La mala noticia es que el dinero será cada vez más escaso en los próximos años y que eso significará grandes dificultades para los activos financieros mundiales, incluyendo a todos los Emergentes y naturalmente a la Argentina.

Hay tres hechos a destacar que harán que sea más difícil conseguir dólares en los próximos años: 1) la reducción de activos por parte de la Reserva Federal (destrucción de liquidez); 2) la Reforma Tributaria de Trump; 3) las subas de interés de la Fed.

La Reserva Federal tiene pautado ir retirando de circulación a razón de u$s 40.000 millones por mes hasta septiembre, y de ahí en más a razón de u$s 50.000 millones por mes hasta que lo considere necesario. Puesto en perspectiva, en la primera mitad del 2018 la Fed retiró u$s 150.000 millones de circulación y en la segunda mitad retirará u$s 270.000 millones. A partir de 2019, retirará a una velocidad de u$s 300.000 millones por semestre.

¿Por qué la Fed está retirando dinero de circulación? Porque está poniendo en reversa el mecanismo de mayor intervención monetaria de la historia, conocido como Quantitative Easing. Estados Unidos había cuadriplicado su tenencia de activos para incentivar a la economía en el momento de crisis. Ahora debe hacer lo opuesto para volver a la normalidad y recuperar esta herramienta de política monetaria para una eventual crisis futura.

¿Cómo se produce concretamente este retiro de dinero de circulación? La Fed tiene comprados bonos de diferentes entidades, en especial del Tesoro de los EEUU. Cuando vencen esos bonos, el Tesoro le da los dólares a la Fed y la Fed no se los renueva, con lo que termina quitando esos dólares de circulación. Hace lo mismo con otros bonos relacionados al mundo hipotecario (Mortgage Backed Securities)

Vale aclarar que los principales Bancos Centrales del mundo estuvieron inyectando dinero para salir de la crisis del 2008: la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, el Banco Popular de China. El único que ha comenzado el mecanismo de inyección de dinero es la Fed, pero el resto de los bancos prontamente también lo harán.

La reforma tributaria de Trump genera escasez de dólares fuera de los EEUU por dos motivos. El primero, ampliará el déficit fiscal de los EEUU que el Tesoro deberá financiar emitiendo más bonos. Lógicamente al ser un demandante de gran calidad, conseguirá dólares antes que sus competidores. La segunda, la Reforma Tributaria permite pagar un 10% de impuestos (en lugar de un 35% como pretendía Obama) a los capitales estadounidenses fuera de los EEUU que sean repatriados.

Como tercer factor, la Reserva Federal está subiendo las tasas de interés de corto plazo para combatir incipientes brotes inflacionarios. Esto también hace que el dinero sea más caro.

Estamos muy lejos de aquel clímax de euforia internacional que hace algo más de un año nos permitió tomar prestados u$s 2750 millones a 100 años.

¿Se vuelve irrelevante que Macri entonces consiga reducir el déficit fiscal? Para nada. Simplemente no esperemos una respuesta muy entusiasta por parte del mundo, porque simplemente habrá menos dólares dando vueltas.

Fuente: Ámbito web