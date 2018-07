"Lalo" Bonino le pide explicaciones a Castellano

Luego de la reunión del pasado lunes en el Concejo Municipal y la decisión de sacar un comunicado, el presidente del cuerpo legislativo Raúl "Lalo" Bonino (Cambiemos) envió ayer una nota al Intendente, en donde le pidió que concurra al Concejo Municipal para que explique los criterios de selección de la obra teatral “Dios”, dentro del marco de la décimo cuarta edición del Festival de Teatro de Rafaela 2018 y que "lamentablemente, tomó trascendencia a nivel nacional".

“Es importante que el Intendente asuma la responsabilidad que le corresponde como máxima autoridad del Departamento Ejecutivo Municipal y acuda al Concejo a salvar todas las dudas y contarnos como piensan seguir adelante, en función de lo que hemos vivido como sociedad en estos últimos días”, dijo Bonino.

"La Municipalidad de Rafaela se ve involucrada como gestora principal de este evento; y en donde usted como cabeza del Departamento Ejecutivo Municipal es el mayor responsable", dice la nota en donde también le piden que "nos informe cuales son las acciones que se van a llevar adelante de ahora en más de manera de evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir en nuestra ciudad".

La nota era una de las líneas de acción que tomó el Concejo tras el encuentro del lunes. Inicialmente, se iba a convocar a la secretaria de Cultura María Josefa "Popi" Sabellotti y al director artístico del FTR Gustavo Mondino. Las otras eran el comunicado y el debate en el recinto del proyecto de declaración, marcando el repudio de la obra, cuando se retomen las sesiones ordinarias (es inexplicable el por qué no se decidió convocar a una extraordinaria si el agravio era tan grave).

Lisandro Mársico, autor del proyecto, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) indicó que "esto se hace con un presupuesto que voté. Ojo con las cuentas y con el contenido de la Fiesta del Teatro. La pregunta es la siguiente: un Intendente que es practicante del culto católico, ¿debe permitir eso o le viene impuesto de afuera? ¿Hay alguien que impone eso? Nadie me contentó en el Concejo. Quiero que me lo contesten los responsables".

Por su parte, Jorge Muriel (PJ) dijo que no firmó la declaración (igual que Evangelina Garrappa) "porque nos faltó tiempo para analizarlo. Fue patética la forma en que nos trató Lisandro cuando le pedimos que nos diera tiempo, porque había algunos párrafos en los que no coincidíamos. Ninguno de los 10 concejales vimos la obra. Evidentemente, hay algunas cosas que lesionaron al catolicismo. Desde el domingo, lo más coherente que vi fue la carta del obispo Fernández, que sí se podría haber enojado y sin embargo llamó a la mesura. Evidentemente, la inmediatez política que necesitan algunos hizo que pasara esto".

Con información de La Opinión