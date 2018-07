Si el panorama económico y financiero argentino se muestra poco alentador, las últimas movidas políticas del oficialismo no hacen sino entrar de lleno en la tormenta. ¿Resistirá el barco?

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N





Hace unos meses, el gobierno decidió cambiar la fórmula de actualización previsional. Dijeron que de esa forma se iban a ahorrar 80 mil millones de pesos y -simultáneamente- que eso beneficiaba a los jubilados, a los que no se les sacaba nada sino, al contrario, sus ingresos iban a mejorar. ¿Incoherencia? Bueno, es lo que hay.

En el cálculo del aumento de febrero con la nueva fórmula, sin embargo no se usaron los datos del último semestre de 2017, como correspondía, que hubiera dado un reajuste del 14,5%. En cambio, con los números a futuro, resultó apenas un 5,7%. Un jubilado presentó una demanda por la diferencia, y un juez le dio la razón, porque ya se trataba de haberes devengados; esto es, la nueva fórmula no podía aplicarse retroactivamente. Pobre juez, no es para augurarle un buen futuro.

La causa seguirá su juicio a través de los vericuetos tribunalicios, pero más allá de las discusiones por el empalme entre las fórmulas, la nueva sigue vigente.

Pero ahora al oficialismo se le vuelve a presentar un problema, porque la que se instauró -basada en la inflación- daría ahora un ajuste realmente benéfico para los jubilados, y jugaría muy en contra de las intenciones del gobierno de obtener del sistema previsional gran parte del ajuste que exige el FMI.

Se lanzó entonces el rumor de cambiar nuevamente la fórmula. Un camino más cuesta arriba, que elevará la presión social en uno de los peores momentos del gobierno.

Es difícil imaginar la estrategia oficialista en las presentes circunstancias. Lanzarse contra Cristina podría considerarse aceptable, sobre todo si se asume que en 2019 habría una segunda vuelta y se juega a que la imagen negativa de la expresidenta predomine.

Pero si simultáneamente se disparan cañonazos contra los camioneros y su líder, Hugo Moyano; se trae al Fondo Monetario, que tan triste recuerdo dejó en la sociedad argentina; se habla de poner las fuerzas armadas en las calles de las ciudades, lo que hace fruncir el ceño a la gran parte de la ciudadanía que valora el retorno a la democracia luego de la terrible experiencia de la dictadura del 76, de triste memoria, uno difícilmente puede pensar que crecerá la simpatía con el gobierno.

El escándalo de los aportes de campaña truchos a Cambiemos aumenta porque las pruebas son muchas y contundentes, y recaen sobre María Eugenia Vidal -una posible salida en caso de que la reelección de Macri se muestre inviable- y otros altos funcionarios oficiales.

Y si a lo anterior se le suman las declaraciones del Jefe de Gabinete Marcos Peña, cubriendo con liquid paper las palabras de Macri de que lo peor ya pasó, y anunciando que en realidad lo peor está por venir, no se puede ser optimista en cuando a la suerte de Cambiemos en las elecciones de 2019.

Hasta Broda

El economista Miguel Ángel Broda expresó su decepción por la política macroeconómica del gobierno, aunque sigue valorando la orientación pro mercado que exhibe. Broda admitió que hay mucha gente "decepcionada de un Presidente que nos iba a poner en la salida de la decadencia".

Sector cambiario en tensa calma

El dólar se mantuvo relativamente estable, luego de la baja de las semanas pasada, con oscilaciones pequeñas alrededor de algo más de 28 pesos.



¿Da esto para el optimismo? En parte, la tranquilidad es siempre bienvenida. Pero no olvidemos que por un lado el dinero que no va al dólar se dirige a colocaciones a un altisimo interés, que incrementan la deuda del Estado. Además, todos los economistas coinciden en que semejantes tasas causan un daño enorme a la economía, castigando a las pymes en su operatoria. Es decir, junto a la recesión -que además se está estimulando por medio del ajuste del gasto público- se eleva la presión en la caldera de la deuda.

Cuando el gobierno muestra logros en la reducción del déficit fiscal primario, y alardea de progreso, está escamoteando un factor. Cuando a ese déficit le sumamos los intereses a pagar, como corresponde, porque también es un gasto, la cuenta es de terror. Casi todos los analistas y expertos en economía -dentro de los matices existentes en el abanico de concepciones a las que adhieren- pronostican que el país se encamina hacia un colapso, y que ni siquiera todo el préstamo del Fondo Monetario será suficiente para afrontar las obligaciones. Las reservas siguen bajando a razón de 100 millones de dólares por día o mas: ya están por debajo de la marca psicológica de los 60 mil millones; al día de ayer, martes, en que se fueron nada menos que 324 millones, la cifra quedó en 59.110 millones.