El Chino Darín se plantó: "Mi viejo es una persona que conozco y sé cómo se maneja en la vida"

El Chino Darín estuvo en "Cortá por Lozano", Telefe, y se refirió entre otros temas a la declaración de Valeria Bertuccelli sobre su papá Ricardo.

"¿Cómo no lo voy a salir a bancar? No porque sea mi viejo, porque es una persona que conozco y sé cómo se maneja en la vida y que trabaja en esto... mi viejo una persona grande a esta altura, aunque le guste o no, no tengo problema. Y me parece que no soy el único que lo conoce, muchos lo conocemos bastante y salgo a bancarlo en cuanto a que sé la persona que es y cómo se maneja en la vida, y puede dar fe de infinidad de compañeros y compañeras, de arriba, de abajo, de infinidad de escalas y distintos roles y no lo dudo un segundo", dijo el actor.

Y tengo claro que un reclamo de estas características tiene que ser escuchado, pero llega un punto a esta altura donde digo bueh... Parece que fue algo hiriente... tirar algo y nunca más hacerse cargo de algo. También pasé por mi propio proceso, todos lo vivimos con mucha angustia, porque es una persona que queremos, y tenemos o teníamos vínculo pero a esta altura decís... ¿a dónde iba todo esto? No puede decir que desconocía porque a mi viejo lo conozco en profundidad uno se cruzas con gente todo el tiempo y no sabe su interior de qué está hecho", agregó fuerte.



"Noto cierta intencionalidad en hacerlo público y después no hablar más, me suena un poco raro", dejó picando.