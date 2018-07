Las imágenes del encuentro de Sol Pérez y Ricardo Centurión en el boliche

Sol Pérez sigue festejando a pleno su cumpleaños número 25. El fin de semana salió con amigas de boliche y allí llamó la atención un detalle.

La rubia se mostró durante la madrugada y en pleno baile con dos gorras distintas de dos futbolistas. Una de ellas era del polémico volante de Racing Club de Avellaneda, Ricardo Centurión."Anoche. Sol P. jugando con las gorras de dos jugadores", dice el tuit que el conductor Ángel de Brito publicó en Twitter.



El otro nombre del futbolista dueño de la visera aún no trascendió. Cabe recordar que Sol viene de mantener un romance de verano con el defensor de Boca Juniors, Lisandro Magallán, el cual ya terminó.

Es verdad que lo conocí pero no funcionó. Tampoco intentamos nada serio. Él tuvo actitudes que a mí no me gustaron y que no comparto para nada", comentó sobre ese final de affaire.

Ahora está soltera y disfrutando. ¿Pasó algo con Ricky o sólo él le obsequió su gorra? Ahora se concieron las imágenes en pleno boliche del momento en que ambos se encontraron en la pista. Y estaba la gorra en cuestión...