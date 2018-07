PAUL McCARTNEY ERA EL INTEGRANTE ROMÁNTICO DE THE BEATLES

Ser integrante de una de las bandas de rock más famosas de todos los tiempos como The Beatles, le dio una popularidad sin precedente a Paul McCartney a nivel mundial.

Nacido el 18 de junio de 1942 en Liverpool, Inglaterra, James Paul McCartney fue toda una celebridad en el siglo XX, junto a John Lennon, George Harrinson y Ringo Star.

McCartney es cantautor, multi-instrumentista, compositor e incluso actor. Su madre fue enfermera y su padre era trompetista y pianista, además de bombero.

A propósito de este último oficio, al momento de nacer McCartney su progenitor no estuvo presente ya que se encontraba cumpliendo una labor voluntaria en la batalla de Inglaterra. La pareja además tuvo un hijo menor que Paul, de nombre Michael.

Por cosas del destino, en 1954 McCartney iba en un autobús con destino al Liverpool Institute cuando conoció a George Harrinson. De inmediato se hicieron amigos.

Luego, a los 15 años asistió a una celebración en la iglesia de San Pedro en Woolton, un sector de Liverpool, y conoció a Lennon, quien tocaba junto a su banda The Quarrymen. Corría para entonces el año 1957.

Al poco tiempo, Paul se unió a esta agrupación como guitarrista y un año más tarde lo hizo Harrinson. Les siguieron Stuart Fergusson Victor Sutcliffe y Randolph Peter "Pete" Best, naciendo así Los Beatles.

Luego, los dos últimos se retiraron y se sumó Ringo Starr (batería). A Lennon lo llamaron el pensador y líder, y a Paul el romántico, a propósito del amor que inspiraban sus composiciones.

Desde 1960 hasta 1970, la banda Los Beatltes fue todo un éxito; sin embargo, las diferencias entre sus integrantes no se hicieron esperar y el 10 de abril de 1970 McCartney se separó del grupo, alegando discrepancias comerciales.

Las peleas judiciales marcaron la pauta hasta 1975 cuando una corte inglesa desintegró a la agrupación.

McCartney no detuvo su carrera en el medio artístico y continuó como solista, así sacó su primer álbum en solitario al que título con su nombre. La producción discográfica fue número uno en los Estados Unidos.

Mc Cartney también colaboró con muchos artistas en sus producciones, incluyendo a los famosos Michael Jackson y Stevie Wonder, y además experimentó en la música orquestal.

Hizo conciertos, cuyas entradas se agotaron y, siguiendo sus pasos hacia la innovación, actuó en la película Piratas del Caribe: la venganza de Salazar en 2017.

En junio de 2018 salió a la venta el single doble I Don't Know / Come On To Me (Ven a mí), que estará incluido en su nuevo álbum Egypt Station, el cual se comercializará en septiembre de este año.

Fuente: www.ciudad.com.ar