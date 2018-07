LABIOS SECOS Y AGRIETADOS: CAUSAS Y REMEDIOS

La cara es la única parte de nuestro cuerpo que siempre está expuesta a las inclemencias del tiempo. Cubrimos nuestras manos cuando hace mucho frío, pero raramente hacemos lo mismo con la cara. Somos conscientes de lo delicada que es la piel facial pero no sabemos que aún tiene más mecanismos de defensa que los labios, a los que no solemos prestar la misma atención. Como respuesta, se producen los labios secos y agrietados. ¿Cuáles son sus causas y sus remedios?

Causas de los labios secos o agrietados

El frío y el calor intenso, los cambios bruscos de temperatura y el aire acondicionado provocan sequedad en los labios, haciendo que pierdan su atractivo. Lo que en un primer momento es un problema estético puede convertirse en uno de salud si la sequedad va a más y los labios se agrietan, causando dolor al hablar, comer e incluso sonreír. Estos son algunos de los factores que pueden estropear tus labios:

+Sobreexposición al frío, sol, viento y aires acondicionados. La falta de humedad en el ambiente tampoco juega a favor de tus labios.

+Deshidratación: ¿tomas suficiente agua? ¿Notas seca también tu piel?

+Una alimentación pobre o desequilibrada: una dieta pobre en vitaminas A, B y C así como la falta de otros nutrientes puede hacer que tus labios pierdan su buen aspecto. Así mismo, una mala digestión puede provocar problemas en los labios.

+Fumar: el tabaco arrebata todo el brillo y salud a tu cara, incluidos tus labios que, además, tienen contacto directo con los cigarros. El consumo habitual de drogas también acabará afectando a tu boca.

+Sensibilidad o alergia a productos de cosmética o jabones. Los pintalabios de larga duración, entre otros productos de maquillaje, pueden contaner ingredientes más agresivos que hacen que tus labios se acaben secando.

+Los tratamientos farmacológicos para el acné vienen acompañados de sequedad en la piel de todo el cuerpo. Los labios, al tener la piel más fina, son una de las partes más afectadas.

+Enfermedades como el síndrome de Sjogren que provoca sequedad en ojos y boca. Es un trastorno del sistema inmune que ataca a las glándulas que producen las lágrimas y la saliva.

+Morderte o pasarte la lengua sobre los labios de manera repetitiva (por un tic, por nervios...), ya que la saliva reseca la piel de los labios.

Remedios para hidratar los labios

Si sufres de labios secos y agrietados seguro que alguno de estos consejos puede resultarte muy útiles para tener de nuevo unos labios hidratados y atractivos. Si a pesar de los esfuerzos no consigues que tus labios vuelvan a estar totalmente sanos, te recomendamos que vayas a tu médico. Analizará tu caso y buscará los motivos por los que tienes tanta sequedad para descartar otro tipo de problemas de salud.

1 Protector labial, siempre

No salgas sin un protector labial. Úsalo tanto como puedas: en ambientes interiores con climatización pero también para protegerte del sol. Busca aquellos productos que no contengan petrolatos, ya que crean una película sobre el labio que impide su correcta hidratación. Así mismo, trata de evitar los que tienen altas cantidades de conservantes o perfumes.

Es aconsejable no compartir barras de cacao para evitar infecciones y no las utilices cuando tengas herpes o cuando la fecha de caducidad o el periodo de apertura haya vencido. Los protectores labiales que se aplican con el dedo se contaminan más fácilmente.

2 Cuidado con la pasta de dientes

Al lavarte los dientes, trata de que la pasta no esté demasiado tiempo sobre los labios o incluso, si puedes, que no los toque. Aquellas que son mentoladas secan la piel con el contacto.

3 Bebe más agua

Aumenta la cantidad de líquido que tomas al día: agua, fruta, infusiones y zumos naturales. Notarás toda tu piel, no sólo la de los labios, más hidratada y tersa.

4 Usa rodajas de pepino

Puedes colocar sobre tus labios hidratantes naturales como son unas rodajas de pepino. Esta hortaliza contiene mucha agua que puede ayudar a que tu boca deje de estar tan reseca. Para que este remedio sea más efectivo, lava bien un pepino, corta unas rodajas más io menos finas, túmbate mirando hacia el techo y colócatelas sobre los labios.

5 Otros remedios naturales efectivos

Aguacate triturado, aceite de oliva, manteca de cacao, gel de aloe vera, miel... Estos remedios naturales te ayudarán a reducir las grietas de tus labios y conseguirán que luzcan mucho más hidratados. Para aplicarlos, tan solo debes ponerlos en un algodón limpio con el que tienes que dar suaves toquecitos por toda la extensión de los labios. De esta forma, conseguirás estimular la circulación. Deja el producto sobre tus labios durante unos minutos y, a continuación, enjuágalo con abundante agua. Si en algún momento notas un poco de escozor o picor, quítalo rápidamente para evitar una irritación mayor.

6 Deja de chuparte los labios

Al chuparte los labios, los pellejitos de los labios desaparecen y parecen más hidratados, ¿verdad? No humedezcas tus labios con la lengua: el alivio que te proporciona es sólo momentáneo y al evaporarse la saliva secará aún más la piel de los labios.

7 Incluye más vitaminas en tu dieta

Aumenta el consumo de alimentos ricos en vitamina A (lácteos, brócoli, pescado, etc.), B (carnes, pescados, huevo, frutos secos, etc.) y C (cítricos, melones, pimientos, etc.). También encontrarás complejos vitamínicos en tu farmacia que te ayudarán a suplir los nutrientes que no te está aportando tu dieta. En cualquier caso, llevar una alimentación equilibrada no solo ayudará a tus labios, sino que la salud general de tu cuerpo y mente lo agradecerá.

Fuente: www.diariofemenino.com