LOS MUCHOS ATRACTIVOS DE LAS ISLAS MALTESAS

Este archipiélago maltés, en el centro del Mediterráneo, está formado por tres islas: Malta, Gozo y Comino, a 93 km del sur de Sicilia y a 288 km del norte de África. Malta es la isla más grande y el centro cultural, comercial y administrativo. Gozo es la segunda en tamaño y es más rural. Se caracteriza por la pesca, el turismo, la artesanía y la agricultura, y Comino, está prácticamente deshabitada.

Cualquiera de estas joyas del Mediterráneo son ideales para una escapada este verano. Las tres cuentan con rasgos que las hacen diferentes, y muy atractivas.

En primer lugar, mientras que en Malta predominan las fortificaciones y su gran concentración monumental, su hermana pequeña, Gozo, tiene un espíritu más rural y atemporal, donde reina la calma. En general, son dos islas con una marcada personalidad arraigada, unidas por un gran valor histórico. Es interesante conocer la esencia de estas dos enigmáticas islas.

Malta

Uno de los rincones que es parada obligatoria es la capital, Valletta. Declarada en 1980 Patrimonio de la Humanidad, este año se engalana siendo la Capital Europea de la Cultura y ofreciendo un amplio abanico de actividades para todos los públicos y gustos. Todo esto teniendo como escenario su impresionante arquitectura

Imprescindible visitar la concatedral de San Juan, el Palacio del Gran Maestre. Aunque lo que más llama la atención de Valletta y su área es su estructura fortificada, fruto del pasado militar que tanto marcó a la capital, así como al resto de la isla. Hay fortificaciones tan destacadas como el fuerte de San Elmo, lugar desde el cual los caballeros de la Orden resistieron el asedio otomano durante el Gran Sitio de Malta en 1565.

En los alrededores de Valletta se encuentra el Hipogeo de Hal Saflieni, una necrópolis subterránea de 5.000 años de antigüedad declarada Patrimonio de la Humanidad. Y es que los 7.000 años de historia de Malta han dejado un legado prehistórico considerable, encontrándonos con auténticas maravillas como los yacimientos de Hagar Qim y Mnajdra, de los mejor conservados de las islas.

Continuando con el recorrido por las fortificaciones, se encuentran lugares maravillosos como Mdina, y que constituye un gran ejemplo de ciudad amurallada, con sus calles estrechas y umbrías más su arquitectura medieval y barroca que te atrapará en el tiempo.

Y también hay que echar un vistazo a las 17 torres de vigilancia construidas en el siglo XVII, de la que destaca la Torre Roja (Marfa), una imponente fortaleza con muros de 4,5 metros.

La visita a Malta no puede terminar sin antes recorrer las Tres Ciudades (Vittoriosa, Senglea y Cospicua) y descubrir sus pintorescas callejuelas y espectaculares vistas. No hay que olvidar visitar el fuerte de St. Angelo en Vittoriosa, uno de los monumentos más importantes y fascinantes de Malta, con una relevancia histórica que no dejará indiferente.

Gozo

Gozo es una isla que marcha a un ritmo más tranquilo que Malta, con una mayor vegetación y donde se puede disfrutar a plenitud de paraísos naturales. La isla ofrece infinidad de oportunidades donde contemplar lo mejor de su naturaleza. Por ejemplo, ¿por qué no realizar una ruta senderista hasta la basílica de Ta Pinu o descubrir sus famosas salinas a pie o en bicicleta?

En Gozo se respira un entorno más rural, menos citadino que Malta. Por eso una forma diferente de explorar la isla es alojarse en una de las antiguas casas de labranza que en la actualidad se han rehabilitado como modernos alojamientos turísticos, sin perder eso sí su esencia de siempre. Con una antigüedad de hasta 400 años en algunas de ellas, son construcciones rústicas hechas de piedra caliza y constan de dos plantas.

Un reclamo interesante e ideal para aquellos que prefieran la tranquilidad del campo.

Dwejra es otra cita imprescindible en una visita a Gozo. Allí se puede explorar su bahía con una excursión en barca desde el Mar Interior, una laguna cercada por acantilados cuya única salida al mar es un túnel de 100 metros.

En esta isla se encuentran playas tranquilas, ideales para huir de las aglomeraciones. Por ello si buscas un baño lejos de la multitud te proponemos la bahía del valle del Ghasri, donde disfrutar del sol y el agua sin agobios.

Gozo es además un buen lugar del Mediterráneo para la práctica del buceo, gracias a su cercanía con la costa y a la poca profundidad de sus aguas que hacen de ella una joya para los amantes del buceo en apnea, modalidad acuática que no precisa de bombonas de oxígeno para sumergirse.

Comino

Un punto ineludible es la Laguna Azul de Comino, una pequeña pero fascinante isla, vecina de Gozo, que ofrece una de las instantáneas más codiciadas y representativas de las islas maltesas, por la impresionante belleza de sus aguas cristalinas.

Comino, un paraíso para los amantes del sorkel, el buceo, el surf y el senderismo. Este lugar, que ocupa sólo 3,5 km2, no tiene coches y, a excepción de su único hotel, apenas tiene habitantes.

Su mayor atracción es la Laguna Azul, un espacio de brillantes aguas turquesas rodeado de arena blanca muy frecuentado para pasar un día de navegación en un barco de crucero o en un velero.

Comino merece la pena visitarla en todas las épocas del año y, en invierno, es ideal para senderistas y fotógrafos. Al no tener áreas urbanas ni coches.

Las Islas Maltesas, Malta, Gozo y Comino, ofrecen grandes atractivos, desde sitios arqueológicos, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO… además de infinidad de rincones que fueron elegidos para filmar películas como Troya, Gladiator, Munich, El Conde de Montecristo, Vicky el Vikingo, Ágora o la serie Juego de Tronos.