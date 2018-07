Ministro Morini en Rafaela: El Hospital Regional concluye su primera etapa

Este martes, el ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, Pedro Morini, estuvo presente en nuestra ciudad desde horas tempranas, en primer lugar, atendiendo a los Presidentes comunales, en el Nodo Regional 2. Más tarde, junto al intendente Luis Castellano, recorrieron la obra de lo que será nuevo Hospital Nodal y el Hogar de Menores Madres.

En diálogo con el Ministro, manifestaba lo siguiente; Tenemos una recorrida por el Hospital Regional y el HOMEMA (Hogar de Menores Madres), que son dos obras importante que tenemos en Rafaela. Venir a intercambiar con los Presidentes comunales sobre las obras que estamos haciendo en cada uno de los lugares, algunas se están construyendo, otras están pedidas con expedientes, es más fácil reunirme aquí en una mañana con 20 de ellos, que pedirles que cada uno vaya otro lugar. Esto nos ayuda a encontrarnos y además, yo me siento un presidente comunal más,10 años en la comuna, uno sabe el sacrificio de los hombres y las mujeres que están al frente, más en estos momentos que tenemos una crisis importantes.

En cuanto a el avance de la obra del nuevo Hospital, prosiguió; viene muy bien, ya estamos terminando la primera etapa, la gente del equipo está esperando los pliegos de la licitación de la segunda, que será probablemente en los meses de septiembre u octubre, lo cual ya entrará en el presupuesto. Ojalá que podamos traerlo al Gobernador Lifschitz para inaugurar la obra antes de que termine su mandato, si no quedará para el próximo. Como siempre se deben hacer las obras no pensando en los tiempos electorales, sino en los de la gente.

Por otro lado consultando a Morini por el tema del acueducto, expresó; esto muy importante, luego de que la semana pasada se ha firmado el contrato con las empresas ejecutoras. Es un gran compromiso para nosotros, especialmente para la ciudad de Rafaela que tiene un crecimiento importante, que es un ejemplo en la provincia. Venir a esta zona y no solamente Rafaela, también Sunchales, los pueblos vecinos, aquí se ve el trabajo de la gente, de todos los días. Esperemos que también se pueda terminar con el resto de las obras que nos corresponden. Fundamentalmente, la autopista o autovía que le dará mucha realce a este sector donde hoy en día tenemos muchos problemas de translimitad en la ruta, las más importantes, 11, 33 en el sur y la 34, están detenidas las obras y es por donde pasan el 80% de los cereales de Argentina. Hay que decir que Santa Fe no es una provincia de rutas turísticas, sino que que es poseedora de rutas del trabajo que es distinto, por donde pasa toda la economía de la soja, del maíz, que tiene 6.5 millones de cabezas de ganado y la mayoría de los frigoríficos están aquí. Una provincia que produce 8 millones y medio de litro de leche por día.

Por otro lado, el intendente Luis Castellano en medio de la recorrida manifestó; Este hospital Regional, beneficiará a todo lo que es salud, no solo de nuestra ciudad, sino de toda la provincia en cuanto a servicio. Tener un equipamiento de estas características y de la calidad que tendrá ésta, modernidad, significa también desarrollo para el sector norte de la ciudad. Siempre hablamos de una ciudad que crezca en forma equitativa, donde no existan sectores desarrollados por sobre otros. Acá hay mucho equipamiento publico, la Guardia Urbana, la escuela, ahora el Hospital, la ciclovia. Este barrio lo hemos hecho y forjado junto con los trabajadores y fondos públicos, a posibilitado que se equilibre mucho la localidad; el desarrollo que lógicamente es de forma privada y se da hacia el sur, podamos equilibrarlo con inversión publica hacia el norte para que sea equitativa en la calidad de equipamiento, calidad de las obras y el Hospital es una obra de lujo. Venimos trabajando hace mucho con el ministro de Salud anterior, con el anterior y actual Gobernador, se ha cedido un terreno municipal para que se pueda construirse esta obra, los equipos de desarrollo urbano a cargo de Mariana Nizzo en su momento con sus pares de la provincia, gestaron esta obra. Hemos trabajado y la provincia ha conseguido otra manzana más y hoy, esa va a ser el espacio verde que le dará acceso a hospital. Me parece que la ecuación es ganar en todo sentido y creo que nos pone como al resto de los Nodos, en el lugar que nos merecemos como rafaelinos, concluyó el Intendente.