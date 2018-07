Castellano:" fue un error de los programadores"

El intendente Luis Castellano calificó como un "error de los programadores" la inclusión de la controvertida obra "Dios" en el programa del Festival de Teatro 2018 que concluyó el domingo con una convocatoria de 20 mil espectadores a lo largo de los seis días en que se extendió esta 14ª edición.

"La respuesta fue nuevamente masiva de todo el público de la ciudad. Es un fenómeno popular con trascendencia regional, es lo que hay que cuidar", subrayó el titular del Departamento Ejecutivo en declaraciones a Somos Rafaela, el noticiero de Canal 7 Cablevisión. "Parte de ese público que apoya y acompaña al Festival, y al que hay cuidar, se sintió de alguna manera tocado y no respetado sobre todo en el ámbito de los creyentes católicos porque símbolos del catolicismo fueron usados en una manera inadecuada", sostuvo con tono de decepción.

Castellano, que el domingo por la mañana debió recibir al obispo de la Diócesis de Rafaela, monseñor Luis Fernández, y a un grupo de pastores y laicos que cuestionaron la presentación de esta obra, no anduvo con vueltas y sin mencionarlo adjudicó la responsabilidad sobre el Director del Festival de Teatro, Gustavo Mondino. "Creo que fue un error, creo que los organizadores del festival y los programadores de las obras cometieron un error", subrayó dejando suspensivos sobre lo que pueda ocurrir en los próximos días aunque sin certezas sobre si se alejarán o no funcionarios de su administración.

Además de adjudicar el error a los responsables del FTR, el intendente consideró que hubo "falta de respeto" el viernes cuando la obra "Dios" salió a escena en el Centro Cultural Municipal. "Evidentemente una cosa es la diversidad y otra muy diferente la falta de respeto a los símbolos de cualquier institución, de cualquier creencia y cualquier religión. Es momento de mantener el equilibrio y respetar la diversidad de opiniones que hay en la ciudad, pero fundamentalmente de no faltar el respeto y eso es lo que se produjo, me parece", cuestionó. "Se pasó una línea, el mismo público del Festival se sintió ofendido y es al que más hay que cuidar, es al público", lamentó.

"Será un tema de reflexión para el próximo festival, pero evidentemente no debe volver a suceder porque divide. En mí no van a encontrar a alguien que pueda avalar políticamente algo que divida", concluyó Castellano en un primer pronunciamiento público sobre la polémica.

De todos modos, el Intendente ya había anticipado su posición cuando el domingo decidió no asistir al acto de clausura del Festival que se realizó en el Cine Teatro Belgrano, el cual finalmente fue encabezado por la secretaria de Cultura de la Municipalidad, María Josefa Popi Sabellotti, quien aparece debilitada a raíz de la polémica con repercusión nacional. Incluso ayer medios nacionales, como el influyente canal de cable TN -del Grupo Clarín-, continuó con el tema en su agenda con un móvil desde esta ciudad y entrevistas al propio obispo Fernández y al director del FTR, Gustavo Mondino.

El gobernador, Miguel Lifschitz, también fue consultado por la prensa durante el acto que encabezó en la ciudad de Santa Fe por el bicentenario de la muerte del brigadier, Estanislao López. "La verdad que no tengo demasiada información sobre el contenido de esa obra. Creo que no hay que dramatizar, son expresiones artísticas... siempre dentro del arte hay límites más difusos para lo que se puede y no se puede. Lo que hay que garantizar es la libertad de expresión", respondió escuetamente el mandatario provincial evitando meterse de lleno en la controversia.

En el mismo ámbito, la ministra de Cultura de la Provincia -también directora de teatro-, Chiqui González, recordó haber participado del acto de apertura de la edición 2018 del Festival de Teatro rafaelino y ensayó una tibia defensa de la secretaria de Cultura y de los responsables de la elección de las obras.

"Lo de Rafaela es un milagro extraordinario, va todo el pueblo a ver las obras. No he visto la obra cuestionada, pero tengo noticias de que es muy buen director (en referencia a Lisandro Rodríguez). Pero este ministro de Cultura siempre prioriza la idea de respetar la libertad de expresión, excepto que haya un caso de inmoralidad evidente", indicó. Tras ser advertida por el comunicado del Obispado de Rafaela -publicado por este Diario el domingo-, González sostuvo: "Hay imágenes religiosas mezcladas con los pañuelos del aborto. No vi la obra, soy directora de teatro me gustaría ver la obra en el contexto del Festival, la obra entera. Lamento si hirió a alguien". Contemplativa, finalizó al puntualizar que "si eligieron esta obra en Rafaela, debe ser una obra de calidad, porque todo lo que traen es de calidad. Y la libertad de expresión es lo primero".

En tanto, Sabellotti volvió a hablar públicamente sobre la controvertida obra "Dios" que incluso impulsa pedidos para que renuncie al frente de la Secretaría de Cultura. "Es una polémica que nosotros no buscábamos ni esperábamos", admitió en declaraciones a radio ADN. "El festival tiene ya una importancia que trasciende el mismo hecho artístico, me parece una locura que se plantee esto", manifestó tras una consulta sobre la posibilidad de que se interrumpa la realización del Festival.

Y como lo hizo el domingo por la noche cuando pronunció el discurso oficial de cierre del FTR, Sabellotti volvió a pedir disculpas en nombre de la Municipalidad. "Aclaro que no se buscó ofender a nadie, sino abrir el debate en torno al movimiento artístico que fue presentado".

Fuente: La Opinión